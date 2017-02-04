توقیف ۶ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در جم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ روح‌الله گراوند اظهار داشت: از آنجایی که قاچاق کالا با استفاده از خودروهای شوتی در حجم گسترده و به صورت باندی و سازمان یافته انجام می شود، طرح عملیاتی مبارزه با کالای قاچاق و برخورد با خودروهای شوتی توسط ماموران پلیس آگاهی در محورهای مواصلاتی شهرستان جم به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جم اضافه کرد: با تلاش ماموران انتظامی در اولین روز از اجرای این طرح ۶دستگاه خودروی سبک( شوتی ) حامل انواع کالای قاچاق توقیف شد.

وی ارزش ریالی کالاهای کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این طرح تا رسیدن به شرایط مطلوب با جدیت در محور اصلی شهرستان اجرا می‌شود.