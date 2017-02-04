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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

فرمانده انتظامی جم خبر داد؛

توقیف ۶ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در جم

توقیف ۶ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در جم

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان جم از توقیف ۶ دستگاه خودروی شوتی و کشف ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در راستای اجرای طرح عملیاتی مبارزه با کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ روح‌الله گراوند اظهار داشت: از آنجایی که قاچاق کالا با استفاده از خودروهای شوتی در حجم گسترده و به صورت باندی و سازمان یافته انجام می شود، طرح عملیاتی مبارزه با کالای قاچاق و برخورد با خودروهای شوتی توسط ماموران پلیس آگاهی در محورهای مواصلاتی شهرستان جم به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جم اضافه کرد: با تلاش ماموران انتظامی در اولین روز از اجرای این طرح ۶دستگاه خودروی سبک( شوتی ) حامل انواع کالای قاچاق توقیف شد.

وی ارزش ریالی کالاهای کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این طرح تا رسیدن به شرایط مطلوب با جدیت در محور اصلی شهرستان اجرا می‌شود.

کد مطلب 3896662

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