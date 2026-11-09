به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری در این زمینه از ثبت بیش از ۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ماه گذشته خبر داد و گفت: با کشتار روزانه ۳۰۰ تن مرغ، ضمن تامین کامل نیاز استان، مازاد تولید به استان‌های همجوار صادر می‌شود.

وی افزود: نیاز روزانه استان به گوشت مرغ بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ تن است؛ در حالی که میزان کشتار روزانه فراتر از این رقم بوده و در روزهای اخیر (از جمله ۱۶ آبان) به ۳۶۱ تن نیز رسیده است که نشان‌دهنده پایداری و مازاد تولید در این بخش است.

اصغری با اشاره به فعالیت بیش از ۷۶۰ واحد مرغداری در استان تصریح کرد: حجم بالای جوجه ‌ریزی در کنار ذخایر مناسب مرغ منجمد بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام، تامین پایدار گوشت سفید استان را در ماه‌ های آتی تضمین می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی همچنین با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مرغداران گفت: تفاوت قیمت تمام‌شده تولید (۲ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال) با نرخ فروش مرغ زنده (۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال) در ماه‌های گذشته از دغدغه مرغداران است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، بهبود سودآوری واحدهای پرورشی و استمرار پویایی زنجیره تولید مرغ در استان به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.