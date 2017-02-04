توافق تبادل پناهجویان با آمریکا به قوت خود باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جولی بیشاپ» وزیر امور خارجه استرالیا امروز گفت که به رغم به تعویق افتادن گفتگوها میان مسئولان امور پناهجویان این کشور با مقامات آمریکایی، قرارداد تبادل پناهجویان میان دو کشور انجام می شود.

بیشاپ با اعلام اینکه هر دو کشور استرالیا و آمریکا روی جزئیات قرارداد تبادل مهاجران و پناهجویان کار می کنند، گفت: مقامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به این قرارداد احترام می گذارند و ادامه این امر و انجام آن باعث خوشحالی است.

وی افزود: با مقامات دولت ترامپ در تماس هستیم و مسئولان سفارت استرالیا در واشنگتن نیز با مقامات آمریکایی در این حوزه همکاری می کنند و انتظار داریم که روند بررسی قرارداد انتقال پناهجویان به آمریکا به خوبی روند بررسی سلامت و امنیت در استرالیا باشد.

وزیر خارجه استرالیا افزود: درک من آن است که گفتگوها و بررسی ها همچنان در جریان هستند. وی به جزئیات گفتگوها و بررسی ها اشاره ای نکرد.

مقامات استرالیا و «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا قراردادی مبنی بر انتقال هزار و ۲۵۰ پناهنده به آمریکا منعقد کردند و در ازای آن، استرالیا نیز پناهنده های کشورهای هندوراس، ال سالوادور و گواتمالا را می پذیرد.

ترامپ در آخرین تماس تلفنی خود با «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا با «احمقانه» خواندن توافق انتقال پناهجویان از استرالیا به آمریکا تماس را قطع کرد، هرچند که ترنبول این موضوع را تائید نکرد.