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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

«مارین لوپن» خواستار شد

خروج از معاهده شنگن، ناتو و بسته شدن مساجد در فرانسه

خروج از معاهده شنگن، ناتو و بسته شدن مساجد در فرانسه

نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه در اظهاراتی تند نسبت به مهاجران و اسلام، خواستار خروج از معاهده شنگن و توقف فعالیت مساجد در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارین لوپن» نامزد راست گرایان تندرو در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه امروز با اظهاراتی تند نسبت به مهاجران و اسلام، خواستار خروج از معاهده شنگن و توقف فعالیت مساجد در این کشور شد.

لوپن که در برنامه انتخابات ریاست جمهوری در میان هواداران خود حضور داشت پیشنهاد داد که فرانسه مرزهای ملی خود را بار دیگر ترسیم کند، از محدوده معاهده شنگن خارج شود، اداره های خود را از نو بازسازی کند، اجازه اقامت این کشور را به مهاجرانی که مدارک آن ها ناقص است ندهد و روند اخراج آن ها را از کشور تسهیل کند.

وی همچنین با موضعگیری سختی در برابر اسلام مدعی شد که برای مبارزه با تروریسم  باید فعالیت تمام سازمان هایی که با اسلام رابطه دارند ممنوع شود و تمامی مساجدی که وزارت کشور به نوعی آن ها را مرتبط با اسلام گرایی افراطی می داند بسته شوند و کمک مالی خارجی به محل های عبادت متوقف شود.

لوپن همچنین خواستار خروج از ناتو شد زیرا به عقیده وی این امر باعث ممانعت از درگیری فرانسه در مسائلی می شود که به این کشور ارتباطی ندارند و به جای آن باید بر توانایی خود در دفاع از مرزها تمرکز کند.

نامزد راست گرایان تندرو در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه روز گذشته نیز در گفتگو با شبکه دو رژیم صهیونیستی با حمایت از قانون منع مهاجرت که اخیرا «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا آن را امضا کرده است، گفت که میهن گرایی به معنای نژادپرستی نیست.

وی مدعی شد: به شدت با این موضوع که قانون منع مهاجرت، حمله به مسلمانان است مخالف هستم. این یک دروغ است. زیرا ده ها کشور مسلمان دیگر هستند که در لیست ممنوعیت قرار ندارند. این روند همه را عصبانی کرده است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: گمان می کنم میهن گرایی هیچ گاه به معنای نژادپرستی نیست.

کد مطلب 3896899

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