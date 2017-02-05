تاثیر طب سوزنی در درمان کمردرد و افسردگی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان بین المللی دریافته اند طب سوزنی موجب تقویت تاثیر و کارآمدی درمان پزشکی استاندارد در درمان دردهای مزمن و افسردگی می شود.

تیم تحقیق نتایج ۲۹ آزمایش بالینی با کیفیت بالا را که در آن شرکت کنندگان علاوه بر درمان استاندارد تحت درمان با طب سوزنی هم قرار گرفته بودند، بررسی کردند.

در این آزمایشات حدود ۱۸ هزار بیمار که همگی مبتلا به دردهای مزمن در ناحیه گردن، کمر، سر و زانو بودند مورد بررسی واقع شدند.

در دومین مطالعه، محققان ۷۵۵ بیمار مبتلا به افسردگی را در شمال انگلستان بررسی کردند. نتایج مطالعه، کاهش علائم اختلال مغز را که بعد از درمان تا ۱۲ ماه باقی می ماند نشان داد.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود ۳۵۰ میلیون نفر از تمامی سنین از افسردگی در جهان رنج می برند.

به گفته محققان، داده های جدید گامی مهم به سوی درمان درد مزمن و کنترل افسردگی است چراکه طب سوزنی علاوه بر مقرون به صرفه بودن، موجب کاهش میزان درد و بهبود خلق و خو نیز می شود.