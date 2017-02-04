به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم «قاتل اهلی» ساخته مسعود کیمایی ساعت ۱ بامداد یکشنبه ۱۷ بهمن ماه در برج میلاد برگزار شد. این فیلم در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد و به دلیل اختلاف کارگردان و منصور لشگری قوچانی تهیه کننده اثر مدتی است که خبرساز شده است.

در این نشست فرشاد محمدی، منصور لشگری قوچانی، مسعود کیمیایی، پولاد کیمیایی و پگاه آهنگرانی و بهزاد عبدی حضور دارند.

نشست این فیلم در حالی برگزار می شود که جمعیت زیادی در سالن حضور دارند به طوری که بسیاری از افراد سر پا ایستاده اند.

سعید ملکان، فریدون جیرانی، مرتضی علی عباس میرزایی و ... در این نشست حضور دارند.

مسعود کیمایی: قاتل اهلی برای نترس ها است

مسعود کیمیایی در ابتدای نشست در سخنانی گفت: آمدن به اینجا و نشستن مقابل شما تبعات دارد که بخشی از آن را در سینما و هنگام نمایش فیلم دیدیم (اشاره به خندیدن حضار به برخی صحنه ها). این فیلم برای نترس ها است مانند سازنده اش. ساخت این فیلم بسیار سخت بود و ۲ سال برای ساخت آن معطل شدم. مهم این است که من برای تو (خطاب به حاضران در سالن) فیلم ساخته ام و برای تو اینجا هستم و هیچ چیز دیگری مهم نیست نه دسیسه می ماند و نه سیاهی.

لشگری قوچانی نیز بیان کرد: ساخت این فیلم بسیار سخت بود اما اتفاق ها گذشت. متاسفانه شب گذشته جواد بیات مدیر فیلمبرداری پشت صحنه فیلم فوت کرد و خیلی ناراحت شدیم.

پگاه آهنگرانی در ادامه این نشست گفت: از صمیم قلب می گویم که ازاینکه الان در کنار مسعود کیمیایی نشسته ام خوشحالم. اینکه در این فیلم بازی کرده ام عجیب نیست زیرا کیمیایی به من پیشنهاد داد و من وسوسه شدم. مگر می شود کیمیایی پیشنهاد دهد و یک بازیگر وسوسه نشود.

پولاد کیمیایی: دلم می خواست پرویز پرستویی اینجا بود

سپس پولاد کیمیایی دیگر بازیگر این اثر گفت: امیدوارم از این فیلم خوشتان آمده باشد. من سال ها است که از سینمای کیمیایی یاد گرفته ام، علی رغم اینکه گله های زیادی از این پروژه دارم اما آمدم که به سوال ها پاسخ دهم. دوست نداشتم برخی حاشیه ها بیان شود، دوست داشتم پرستویی در اینجا باشد اما حاشیه ها به این پروژه دامن زد و کام مارا تلخ کرد. دلم می خواست از این تلخی ها دور شویم اما این اتفاق نیفتاد.

مسعود کیمیایی در پاسخ به خبرنگار یک روزنامه اصولگرا که بیان کرد از این فیلم خوشش نیامده است و نسبت به کارگردانی فیلم معترض بود، گفت: می دانم شما نباید از این فیلم خوشتان می آید. آیا شما تا امروز فیلم ساخته اید؟ به هر حال موضوع این فیلم موضوع رسانه ها است و لحنی که در آن وجود دارد لحنی است که واقعا در رسانه ها استفاده می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به زمان فیلم گفت: بعد از پایان سناریو از بهزاد عبدی خواستم موسیقی را برای یک فیلم ۱۰۸ دقیقه ای بسازد. البته فیلمی که شما دیدید ۱۰۹ دقیقه است و جا دارد که زمان آن به ۱۰۵ دقیقه کاهش پیدا کند.

کیمیایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا در قسمتی از فیلم با وجود اینکه به سر پرستویی تیر می خورد ولی او دقایقی راه می رود، گفت: تیر به سر پرستویی نخورد، خودرو او منفجر شد.

وی سپس درباره بی اخلاقی هایی که درباره او می شود، بیان کرد: این حجم از بی اخلاقی از داخل فیلم و نزدیک ترین عضو آن به اثر وارد شد. پولاد کیمیایی یک بازیگر است اما هروقت هر کسی می خواهد متلکی بیندازد می گوید او پسر مسعود کیمیایی است در حالی که او نقش های مختلفی را بازی کرده است. این موضوعات این روزها داریوش مهرجویی را هم به جوش آورده است.

پولاد کیمیایی یک بازیگر است اما هروقت هر کسی می خواهد متلکی بیندازد می گوید او پسر مسعود کیمیایی است کیمیایی که در طول نشست مدام از افراد مختلف می پرسید شما از فیلم خوشتان آمده؟ چرا؟ که یک نفر گفت بله و سپس کیمیایی از او دلیش را پرسید ولی خودش در جواب گفت: تو نمی توانی دلیل بیاوری زیرا این فیلم سخت است، چون من آن را ساخته ام، جای پرویز پرستویی خالی است و درود بر مهرجویی. به زودی نزد مهرجویی می روم و او را می بوسم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به شخصیت وکیل بیان کرد: این آدم ها به ظاهر برنده هستند کسانی که از «سروش» و پول برده اند. در واقع عده ای فقط پول را دوست دارند اما نمی دانند شماره های آن را چگونه بشمارند و حتی بلد نیستند آن را خرج کنند. می توان گفت وکیل شخصی است که اتفاق را می اتفاقاند.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که این فیلم اصلا سیاسی نیست، تنها پاسخ داد: نیست.

زمان اکران، فیلم را کیسه کشی می کنیم

مسعود کیمیایی در پاسخ به اینکه آیا در اکران عمومی فیلم تغییر می کند یا خیر، بیان کرد: مگر می شود یک کتاب ۲ مولف داشته باشد. در مورد مونتاژ نیز باید گفت فیلم در اکران عمومی به قدری کوتاه می شود که باید کوتاه شود. برای ساخت فیلم دو روش وجود دارد اول اینکه فیلم به گونه ای فیلمبرداری شود که از بین آن بهترین فریم ها را خارج کنیم. روش دوم این است که براساس فیلم نوشت فیلم ساخته شود. این فیلمبرداری ها در داربست خود فیلم جای می گیرد. به هرحال این فیلم در حال حاضر فیلمی است که باید کیسه کشی شود.

کیمیایی در ادامه درباره فضای عدالت خواهانه این فیلم که از موقعیت فردگرایانه به موقعیت طبقاتی تغییر شکل داده است، گفت: برای مثال در حجم یک رمان با فضایل طبقاتی برخورد می کنید. در این فیلم کاراکترهایی را می بینید که آنها را پول ساخته است.

در ادامه خبرنگاری بیان کرد که در حین نمایش فیلم عده ای به صورت سازمان یافته می خندیدند که یک خبرنگار دیگر هم در پاسخ به او گفت شما از جانب خودتان صحبت کنید از کجا می دانید این خنده ها سازمان یافته است. این گفتگوها فضای نشست را ملتهب کرد.

در ادامه خبرنگاری پرسید که چرا به سمت ساخت یک اثر درباره حزب الهی ها رفتید؟ که کیمیایی گفت: به هر حال این افراد هم در این جامعه زندگی می کنند و از طریق آنها می توان به وضع جامعه پی برد، اما شما به من بگویید حزب اللهی در این اثر چه کسی بود؟

این خبرنگار گفت: نقش پرویز پرستویی. که کیمیایی این موضوع را رد کرد.

کیمیایی درباره تدوین مجدد اثر برای اینکه زمان اکران کوتاه شود و به نسخه مطلوب تهیه کننده برسد، گفت: مگر می شود تدوین دیگری داشته باشد؟ فیلم برای من است، اقتصاد آن برای قوچانی اما در کل هستی «قاتل اهلی» برای من است.

قوچانی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: به نظر من نباید به حاشیه ها دامن زد. «قاتل اهلی» فیلم خوبی است و خوب تر هم خواهد شد معتقدم حداقل ۱۵ دقیقه از بازی ها باید اصلاح شود. کیمیایی خطاب به قوچانی گفت کوتاه کردن فیلم در حد شما نیست و بی شک این نسخه فروش خوبی خواهد کرد.

قوچانی بیان کرد: سینما یک کار گروهی است و تمام تلاش خود را کردم تا شرایط مناسبی را برای ساخت این فیلم توسط استاد فراهم کنم. من از همه می خواهم که حاشیه سازی نکنید.

در این لحظه ای عده ای اعلام کردند که آقای قوچانی شما خودت حاشیه ایجاد کردی. گبرلو مجری نشست هم بیان کرد: از تهیه کننده و کارگردان می خواهم که مشکلات خود را رسانه ای نکنند.

مسعود کیمیایی نیز در این بخش بیان کرد: آقای قوچانی آدم محترمی است و کار او تبلیغ در تلویزیون است و این کار را به خوبی بلد است. او می خواست با ساخت این فیلم کنار من برای خود تبلیغ کند. حالا که دیده است به من نمی تواند بند کند به پولاد و نقشش بند کرده است. این فیلم برای خود اندازه دارد. مگر من بعد از ۵۰ سال فیلمسازی به خاطر پسرم فیلم خود را کج و کوله کنم.

پولاد کیمیایی نیز بیان کرد: در این فیلم سکانس هایی از من، پگاه آهنگرانی و امیر جدیدی کم شده است. حتی سکانس پایان بندی فیلم با آنچه که در فیلمنامه آمده متفاوت است و تبدیل به یک کلیپ موسیقی شده است.

قوچانی در ادامه صحبت های پولاد کیمیایی که اعتراض می کرد گفت: پولاد جان شما سکوت کن. پولاد کیمیایی هم در پاسخ به او گفت: من همه جا سکوت کرده ام اگر حرفی دارید اینجا بزنید.

قوچانی در پاسخ به پولاد کیمیایی گفت: یکی از نکاتی که من همواره می خواهم رعایت شود قانون است. اگر قرار است کسی قضاوت کند قوه قضاییه و خانه سینما است. به هر حال فیلمنامه موجود است. اگر این فیلم به نتیجه نرسد من از سینما حذف می شوم، من تهیه کننده بخش خصوصی هستم، من با این شرایط فیلم می سازم اگر هر حاشیه ای به فیلم من لطمه بزند از این کار جلوگیری می کنم.

در ادامه محمود گبرلو خطاب به جیرانی گفت: شما تاریخ شفاهی سینما هستید در این باره چه باید کرد؟ جیرانی هم بیان کرد: من متاسفم که این اتفاق افتاده و برای حمایت از کیمیایی آمده ام. آقای کیمیایی مولف این اثر است. من از نامه پرستویی متاسفم. امروز که نامه مهرجویی را خواندم گریه ام گرفت. من وارد بحث نمی شوم و به احترام کیمیایی تعظیم می کنم. او سپس به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد.

در پایان این جلسه گبرلو می خواست قوچانی و کیمیایی را آشتی بدهد که آن دو رضایت ندادند. سپس از میان جمع علی علایی از منتقدان سینما برخاست و گفت باید پای کیمیایی را بوسید. گبرلو از ادامه صحبت های او جلوگیری کرد و گفت جلسه به پایان رسیده است شما نظم جلسه را بهم می ریزید.