مردم با حسن جوهرچی وداع کردند/ تشییع به سمت خانه ابدی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر حسن جوهرچی امروز یکشنبه ۱۷ بهمن از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان برگزار شد.

مدیران، مسئولان و هنرمندانی از جمله رمضانعلی حیدری خلیلی، همایون اسعدیان، لعیا زنگنه، رضا رفیع، حسین تبریزی، فرشید نوابی، کوروش سلیمانی، رضا رفیع، خشایار الوند، جواد افشار، رامین پرچمی و جمعی از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون و جمع زیادی از مردم در این مراسم حاضر شدند.

در ابتدای این مراسم مداحی اجرا و بیان شد که جوهرچی یک هیاتی و ولایتی بود.

اجرای مداحی را داوود حدادی بر عهده داشت. کامران ملکی بعد از مداحی در مقابل تریبون قرار گرفت و به علت ازدحام جمعیت با درخواست های مکرر از مردم خواست راه را باز کنند تا بتوانند پیکر زنده یاد جوهرچی را از میان جمعیت به داخل بیاورند.

به دلیل شلوغ شدن جایگاه سخنرانی و جمعیت زیاد در مقابل سن بارها از حضار خواسته شد نظم را رعایت کنند تا مجلس آبرومند برگزار شود و حتی کامران ملکی اعلام کرد که به دلیل این استقبال باشکوه تغییراتی در مراسم داده می شود.

امین تارخ در ابتدای این مراسم با تشکر از جمعیتی که به خانه سینما آمدند، گفت: ما در سال ۹۵ هنرمندان عزیزی را از دست دادیم که باعث شد بخش زیادی از روح و جان و دل ما هم برود.

وی با اشاره به درگذشت داوود رشیدی، کاظم افرندنیا و همچنین حوادثی مثل حادثه پلاسکو و شهادت آتش نشانان یادآور شد: دلم نمی خواهد به اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد اشاره کنم اما ۹۵ سال پرنکبتی بود. تقدیر رقم زد که ما عزادار آتش نشانان عزیز باشیم و همچنین در سیستان عده زیادی از مردم را در سیل از دست بدهیم و اکنون جز تسلیت به خانواده جوهرچی چه می توانیم بگوییم. امیدواریم که خداوند به خانواده او صبر بدهد.

در ادامه این مراسم محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه ۲ سیما در مقابل تریبون قرار گرفت و درباره جوهرچی گفت: حسن جوهرچی یک انسان نیکوخصال بود که روحیاتش با نامش عجین شده بود. حُسن خلقی که او داشت از نام او گرفته شده بود.

وی با اشاره به اظهار همدردی رییس رسانه ملی، معاون سیما و مدیران و همکاران زنده یاد جوهرچی یادآور شد: برای او علو درجات را آرزو می کنیم و ان‌شاالله که همراهی شما بدرقه راهش باشد.

خشایار الوند از دوستان حسن جوهرچی از دیگر افرادی بود که در مقابل تریبون قرار گرفت و درباره این هنرمند گفت: زنده یاد جوهرچی در خاطر ما شمایل مردی نجیب و دوست داشتنی در دهه ۷۰ را دارد. سریال «در پناه تو» کسی را به ما معرفی کرد که تا سال‌ها به عنوان الگوی مرد ایرانی مطرح بود.

وی با اشاره به آشنایی خود با زنده یاد جوهرچی بیان کرد: آشنایی من با وی بسیار اتفاقی بود. من او را زمانی در اداره ای دیدم و متوجه شدم که چند روز در فیلمی بازی کرده و بعد آن فیلم متوقف شده است. آن زمان نوعی نجابت را در چشمانش دیدم و واسطه شدم و او را به سیروس الوند برای فیلم «برخورد» معرفی کردم.

این نویسنده در پایان سخنانش عنوان کرد: من متاسفم که قابلیت های زنده یاد جوهرچی به طور کامل دیده نشد. او می توانست کارهای خیلی بزرگتری انجام دهد. من برای خانواده اش آرزوی صبر دارم. ما امروز کسی را از دست دادیم که مدت‌ها بود فراموشش کرده بودیم.

فرشید نوابی بازیگر سینما و تلویزیون نیز به نمایندگی از خانواده زنده یاد جوهرچی و همچنین گروه سریال «در پناه تو» دقایق کوتاهی در جایگاه قرار گرفت و تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: حسن جان با «در پناه تو» آمدی و در پناه خدا بدرقه ات می کنند و همیشه در قلب ما هستی.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما از دیگر کسانی بود که از زنده یاد جوهرچی گفت و در ابتدا اظهار کرد: من نمی دانم اینجا به عنوان مدیرعامل خانه سینما، تهیه کننده سریال «در پناه تو» یا ... باید صحبت کنم. خشایار الوند به درستی به شمایلی که از جوهرچی وجود دارد، اشاره کرد.

وی درباره حضور زیاد جمعیت در خانه سینما گفت: حضور مخاطبان نشان دهنده نقش برجسته هنرمندان در همه حوزه های فعالیتی برای مردم است. ما در خانه سینما هنرمندان زیادی را تشییع کرده ایم و من شرمسار همسایه ها هستم که فضای غمگینی را شاهدند البته می دانم که آنها همیشه همراه ما هستند.

شاهسواری در پایان سخنانش تصریح کرد: در این لحظات راه دیگری جز صبر برای انسان باقی نمی ماند.

اکبر جوهرچی برادر بزرگتر زنده یاد جوهرچی با اشاره به ویژگی های این بازیگر در سخنان کوتاهی اظهار کرد: من از همه تشکر می کنم که برای این مراسم حضور یافتند و واقعا فکر نمی کردم که با چنین جمعیتی روبرو شوم. لازم است این نکته را بگویم که حسن بسیار مظلوم بود و ما در کودکی او را بسیار اذیت می کردیم. او اهل هیات بود و می توان گفت هم بچه مسلمان دوره خودش بود و هم این دوره.

در پایان این مراسم علی جوهرچی پسر زنده یاد جوهرچی پشت تریبون قرار گرفت و یادآور شد: امروز کشور و مردم ما یک هنرمند را از دست داد اما من پدرم را از دست دادم که بزرگترین و بهترین الگویی است که یک جوان دانشجوی هنر می تواند داشته باشد.

بعد از این سخنان، پیکر زنده یاد جوهرچی به سمت قطعه هنرمندان تشییع شد.

این مراسم که با حضور زیاد جمعیت در داخل محوطه باز خانه سینما همراه بود باعث شد سخنرانان دائم از مردم، عکاسان و... بخواهند نظم را رعایت کنند تا مراسم آبرومند و با شکوه برگزار شود.

حسن جوهرچی بازیگر عرصه سینما و تلویزیون صبح روز ۱۵ بهمن ماه در بیمارستان امام خمینی (ره) دار فانی را وداع گفت.