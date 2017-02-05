به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران که قرار است به ابعاد حادثه پلاسکو بپردازد با حضور شهردار تهران آغاز شد. در این جلسه محمد مهدی تندگویان پیشنهاد کرد: امروز تمامی اعضا وقت سؤال کردن از شهردار را داشته باشند و حتی اگر تا ظهر هم تمام نشد بعدازظهر هم بمانیم و به یک نتیجه برسیم.

همچنین اسماعیل دوستی گفت: جلسه امروز کاملاً تخصصی و فنی است و هیچ موضوع سیاسی وجود ندارد.

دعوت از وزیر کار برای حضور در صحن علنی شورای شهر تهران

در ادامه جلسه نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حادثه پلاسکو از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجامع امور صنفی برای حضور در صحن شورای شهر تهران دعوت کرد.

مرتضی طلایی در تذکرات پیش از دستور سیصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در ابتدا باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم و تاکنون سابقه نداشته است که رهبر انقلاب برای یک حادثه دو بار پیام بدهد.

وی افزود: آتش‌نشانان در خط مقدم این حادثه بودند و باید از تمامی نیروهای خدماتی و رفاهی، نیروی انتظامی و قرارگاه خاتم در این حادثه تشکر کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: اگر تلاش رسانه‌های جمعی در این حادثه نبود شاید فضا جریان‌سازی که ایجاد شده بود بیشتر تخریب افکار عمومی را در پی داشت.

طلایی افزود: بنده پیشنهاد می‌دهم وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی دعوت کنیم در صحن شورا حضور داشته باشد و رؤسای مجامع امور صنفی در جلسه حضور داشته باشند.

همچنین معصومه آباد تذکری در خصوص تغییر وضعیت ۵ هزار نیروی شهرداری تهران داده شد که ناصر امانی توضیح داد: ما مجوز تغییر وضعیت کارکنان شهرداری را در ۲۴ اسفند ۹۴ گرفتیم که بر اساس مجوز بدون شرط زمانی عمل کردیم سپس ابلاغی از سازمان امور اداری استخدامی به شهرداری آمد که موجب شد که شهرداری تاریخ آزمون را به عقب انداخته و به رایزنی پرداخت که در نهایت این سازمان شرط زمانی حداقل ۳ سال سابقه کار را در نظر گرفت و این موضوع در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۹۵ به شهرداری ابلاغ شد.

معصومه آباد در تذکر پیش از دستور خود در جلسه سیصدوبیست‌وششم شورای شهر تهران با بیان اینکه روز جمعه آزمون استخدامی کارکنان شهرداری تهران و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری به ثابت آزمایشی برگزار شد، گفت: با اینکه متاسفانه اعلام شده بود افرادی که قرارداد آنها مربوط به ۲۶ اسفندماه سال ۹۴ است واجد شرایط در این آزمون هستند اما بعد از اتمام امتحان به این افراد پیامک زده شد و به آنها عنوان شده که تنها افرادی که قراردادشان مربوط به قبل از ۱۵ بهمن سال ۹۲ است می‌توانستند در این آزمون شرکت کنند که این تغییر ناگهانی خلاف قانون و اخلاق است و باید شهرداری تهران به این موضوع رسیدگی کند.

ابوالفضل قناعتی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه سیصدوبیست‌و ششم شورای شهر تهران با بیان اینکه تذکر من در مورد کسری اتوبوس در محله وردآورد است، گفت: متاسفانه با اینکه در برنامه معاونت حمل و نقل ایجاد خط بی‌آرتی در غرب تهران پیش‌بینی شده اما متاسفانه این مهم محقق نشده است.

وی با بیان اینکه ورد آورد ۱۳ کیلومتر با تهران فاصله دارد اما هیچ درمانگاهی ندارد، گفت: در پشت سرای محله وردآورد یک قطعه زمین وجود دارد که شهرداری تهران با هماهنگی وزارت بهداشت می‌تواند آن را به درمانگاه بدل کند.

همچنین رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه معاونت حمل و نقل ساخت پایانه شهر را به امور مناطق سپرده که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع این مساله باید در معاونت پیگیری شود، گفت: از دوستانمان در مجلس می‌خواهیم که در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۶، تکالیف قانونی که برای پیش‌بینی اعتبارات حمل و نقل بخصوص مترو برای دولت در نظر گرفته شده، مورد توجه قرار دهند.

در این جلسه پرویز سروری نیز گفت: شورایاران می توانند بهترین نماد از مردم سالاری دینی باشند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شرایط آزمون تغییر وضعیت کارکنان شهرداری تهران باید همان شرایط اعلامی زمان ثبت نام باشد.



پرویز سروری در سیصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: از آتش‌نشانانی که در حادثه پلاسکو فداکاری کردند و نشان افتخار خود را از رهبر گرفتند تقدیر و تشکر بکنم.

وی افزود: روز گذشته جلسه‌ای در منطقه 15 برگزار شد که شورایاران منطقه 15 نمایشی از وحدت، انسجام و هویت محلی را به نمایش گذاشتند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: زحماتی که همکاران در شورایاری داشتند مردم محلات در تصمیم‌گیری‌های محله‌های خود حضور دارند.

وی درباره آزمونی که برای تبدیل وضعیت کارکنان برگزار شد، گفت: روال نیست بعد از برگزاری آزمون شرایط قبلی را تغییر دهند و شرایط فعلی را ایجاد کنند.