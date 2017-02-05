۳۰ نشست تخصصی در جشنواره مد و لباس فجر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، راضیه حشمی پور با بیان این مطلب افزود: نشست هیات علمی به منظور تبیین مفاهمیم علمی و هنری و تخصصی در جشنواره فجر برگزار می شود و در دوره های گذشته نیز به شکلی جدی پیگیر برگزاری منظم این نشست ها بودیم.

وی ادامه داد: بر اساس تعاملی که میان کارگروه ساماندهی مد و لباس و نیز دانشگاه ها و هیات های علمی این مراکز علمی وجود دارد، برنامه ریزی مناسبی برای مفاهیم و سرفصل های کاربردی علمی این نشست هاصورت گرفته است.

مدیر اجرایی کمیته علمی و دانشگاهی افزود: حضور در این نشست های علمی برای عموم بازدید کنندگان، پژوهشگران و طراحان لباس آزاد و رایگان است.

ششمین دوره جشنواره مد و لباس فجر اسفندماه سال جاری همزمان در تهران در ۱۵ استان دیگر کشور برگزار می شود.