بازسازی روابط مسکو- واشنگتن نیاز به اقدامات جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: روابط مسکو و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا بسیار آسیب دیده است و برای بهبود این روابط نیاز است اقدامات و تلاش های جدی صورت بگیرد.

لاوروف گفت: درباره نظرات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در جریان تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن بررسی های دقیقی انجام دادیم و در این میان، نیاز به گفتگوی سازنده میان آمریکا و روسیه باعث ایجاد امید در راستای بهبود روابط مثبت و دوطرفه می شود.

وی افزود: همانطور که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه بارها تاکیده کرده است، آماده انجام نقش خود برای بازسازی روابط با آمریکا هستیم. تنش در این رابطه از جانب ما نبوده است بلکه اقدامات هدفمند دولت پیشین در واشنگتن باعث این امر شده است. همواره برای توسعه همکاری بدون ابهام و بر پایه مساوات، احترام دوجانبه، همراه با در نظر گرفتن منافع متقابل آماده هستیم.

وزیر امور خارجه روسیه با اعلام اینکه بهبود روابط این کشور و آمریکا یک چالش واقعی محسوب می شود، گفت: هر دو طرف باید تلاشی جدی داشته باشند تا بتوان از صدمات وارده به این رابطه در دوران اوباما عبور کرد. البته هنوز زود است که درباره ارتباط با تیم جمهوریخواهان در آمریکا در موضوعات خاص نظر بدهیم. باید صبر کرد تا مقامات ارشد دولت جدید آمریکا اولویت های سیاست خارجی خود را مشخص کنند.