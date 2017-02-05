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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

دادگاه استیناف آمریکا فوریت رسیدگی به قانون منع مهاجرت را رد کرد

دادگاه استیناف آمریکا فوریت رسیدگی به قانون منع مهاجرت را رد کرد

مقامات قضایی آمریکا درخواست اولیه بررسی فوری قانون منع مهاجرت رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مقامات قضایی دادگاه استیناف آمریکا درخواست اولیه برای رسیدگی فوری و تجدیدنظر درباره لغو قانون منع مهاجرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور را رد کردند.

مقامات قضایی دادگاه تجدیدنظر آمریکا از هر دو طرف دعوی درخواست کردند پیش نویس قانونی اسناد خود را قبل از آن که قضات مربوط درباره آن تصمیم بگیرند، به دادگاه تسلیم کنند.

«جیمز روبارت» قاضی فدرال شهر سیاتل آمریکا جمعه گذشته قانون منع مهاجرت ترامپ را لغو کرد که باعث واکنش شدید ترامپ به این حکم شد.

ترامپ در پیامی توئیتری، لغو قانون مهاجرتی خود را که درباره هفت کشور مسلمان صادر شده بود، احمقانه خواند.

کد مطلب 3897618

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