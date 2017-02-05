دادگاه استیناف آمریکا فوریت رسیدگی به قانون منع مهاجرت را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مقامات قضایی دادگاه استیناف آمریکا درخواست اولیه برای رسیدگی فوری و تجدیدنظر درباره لغو قانون منع مهاجرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور را رد کردند.

مقامات قضایی دادگاه تجدیدنظر آمریکا از هر دو طرف دعوی درخواست کردند پیش نویس قانونی اسناد خود را قبل از آن که قضات مربوط درباره آن تصمیم بگیرند، به دادگاه تسلیم کنند.

«جیمز روبارت» قاضی فدرال شهر سیاتل آمریکا جمعه گذشته قانون منع مهاجرت ترامپ را لغو کرد که باعث واکنش شدید ترامپ به این حکم شد.

ترامپ در پیامی توئیتری، لغو قانون مهاجرتی خود را که درباره هفت کشور مسلمان صادر شده بود، احمقانه خواند.