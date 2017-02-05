نخستین نشست کمیته رسانه جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کمیته رسانه جبهه مردمی نیروهای انقلاب صبح امروز ۱۷ بهمن ماه با حضور اهالی رسانه و با سخنرانی محمدباقر ذوالقدر رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، رضا روستاآزاد از اعضای هیئت موسس این جبهه و سیدنظام موسوی دبیر کمیته رسانه در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار شد.

در این نشست که با حضور حدود ۴۰۰ نفر از مدیران، سردبیران، دبیران و خبرنگاران رسانه های مختلف جبهه انقلاب برگزار شد، اهداف و برنامه‌های جبهه، سازوکار تصمیم‌گیری و نحوه مشارکت اعضا و همچنین مواضع اصولی جبهه تشریح و مورد بحث قرار گرفت.

شرکت کنندگان از حدود ۴۵ رسانه و بر اساس دعوت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در جلسه حاضر شده بودند.

در پایان این نشست با برگزاری انتخابات ۲۰ نفر به عنوان نمایندگان قشر رسانه به مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معرفی شدند.

مجمع عمومی این جبهه قرار است ۲۸ بهمن ماه در تهران برگزار شود و اعضای آن، هیئت رییسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و همچنین ۱۰ کاندیدای این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را انتخاب خواهند کرد.