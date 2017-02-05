بازسازی کافه لقانطه در زندان قصر/ هم نشینی زندانی و زندانبان

به گزارش خبرنگار مهر حسین هوشیار مدیر باغ موزه قصر در یک نشست خبری که پیش ازظهر روز یکشنبه ۱۷ بهمن در محل باغ موزه برگزار شد از مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی زندان قصر خبر داد و گفت: بعد از یک سال کاری و مصاحبه با ۳۵ نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، این کتاب منتشر شد و در روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه افرادی که از اواخر دهه ۴۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی زندانی بودند در این مراسم حضور خواهند داشت. از بین این ۳۵ نفر ۴ نفر از جمله خانم دباغ از دنیا رفته اند اما در این مراسم بیش از ۱۲۰ زندانی قبل از انقلاب حضور خواهند داشت.

یکی از ویژگی های بسیار مهم این مراسم آن است که افراد سیاسی و زندانیان همه با گرایش های سیاسی مختلف کنار هم حضور پیدا خواهند کرد و از همه آنها دعوت به عمل آمده است. دهه فجر بهانه ای است که همه جناح های سیاسی تحت لوای یک پرچم دور هم جمع شوند و این بهانه ای برای ایجاد وحدت در بین نیروهای انقلابی است. امیدوارم این فرصت توسط رسانه های عمومی به خوبی دیده و به آن پرداخته شود.

در این برنامه، چهره های تأثیر گذار از هرجناح حضور خواهند داشت. این کار با همکاری کانون زندانیان قبل از انقلاب انجام خواهد گرفت و یکی از مهمترین اتفاقات در دهه فجر خواهد بود.

وی گفت: در این مراسم شاهد کنار هم قرار گرفتن زندانبان و زندانی ها هستیم. همچنین آقای اصغر کوهرنگی از قدیمی ترین روسای زندان قصر نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.

هوشیار ادامه داد: نمایشگاه اتومبیل های قدیمی نیز برای اولین بار به نمایش درآمده است. در کنار آن اولین رستوران کلاسیک ایران که کافه لقانطه بوده در این باغ موزه بازسازی می شود.

احداث و بازسازی کافه لقانطه در باغ موزه قصر

در این رابطه شاهین پور مالک کافه لقانطه توضیحاتی داد و گفت: در سال ۱۲۸۵ فردی به نام حاج غلامحسین خان مولایی اولین شعبه لقانطه را در خیابان باب همایون راه اندازی کرد. شعبه های دوم و سوم آن نیز در بخش های دیگر شهر راه اندازی شد. برند کافه لقانطه از وارثان خریداری شده و کافه لقانطه با همان مشخصات در محل باغ موزه، قصر بازار قدیمی خواهد شد. حتی از سبک گویش و پوشش افراد و چیدمان قدیمی آن استفاده خواهیم کرد و در روز سوم اسفند افتتاح خواهد شد.

وی گفت: از روز سوم تا ششم اسفندماه نیز اولین جشنواره کافه؛ مقصد گردشگری شهری با موضوع انتخاب بهترین کافه ایران به همراه افتتاحیه مجدد قدیمی ترین کافه ایران و مرحله مقدماتی مسابقات ملی کافه آرت برگزار می شود. در این جشنواره کافه هایی که دارای مفهوم، محتوا و ایده باشند پس از کارشناسی فنی توسط هیئت داوری انتخاب خواهند شد.

شاهین پور بیان کرد: در کنار آن برنامه های مختلفی از قبیل کارگاههای آموزشی، سمینارها و نشست های تخصصی برنامه ریزی شده است. این برنامه نیز در محل باغ موزه قصر برگزار خواهد شد.

بازسازی کافه لقانطه تاییدیه میراث فرهنگی را دارد

حسین هوشیار در ادامه این نشست به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره سازه شیشه ای الحاق شده به باغ موزه قصر نیز گفت: این سازه تمام شیشه ای قابل برگشت بوده و مجوز آقایان بهشتی و محیط طباطبایی و تاییدیه کمیته فنی را گرفته ایم. بنابراین وجود این سازه هیچ ایرادی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احداث کافه رستوران لقانطه در باغ موزه قصر تاییدیه شورای فنی میراث فرهنگی را دارد یا خیر گفت: شورای فنی میراث همفکر با ما هستند چون احیای کافه لقانطه جزو میراث معنوی است به همین دلیل نه تنها تاییدیه میراث فرهنگی را دارد بلکه مورد حمایت اعضای آن نیز است.

وی افزود: در باغ موزه قصر تکنولوژی «واقعیت افزوده» راه اندازی شده است که قابل نصب در سیستم اندروید بوده و می توان با فعال کردن آن توضیحات مربوط به بخش های مختلف موزه را دریافت کرد.

هوشیار همچنین درباره تعداد گردشگران این باغ موزه نیز گفت: نسبت به یک سال و نیم پیش شاهد رشد صد درصدی بازدید کنندگان از باغ موزه قصر بوده ایم. همچنین پیک کار ما آخر هفته و اعیاد است.

وی ادامه داد: تهران شب ها چیزی برای دیدن ندارد اما ما سعی کرده ایم که مجموعه باغ موزه قصر را به یکی از مکانهای گردشگری شبانه تبدیل کنیم.

هوشیار درباره حریم بین پارک و باغ موزه قصر نیز گفت: یک نگاه این بود که مردم اگر موزه را نمی بینند از باغ استفاده کند و اینجا عنوان باغ موزه را دارد به همین دلیل حریم بین باغ و موزه استفاده نشد. ما در نظر داریم که در ایام عید ۲۰۰ هزار لاله در فضای باغ کاشته شودتا مردم بتوانند از باغ و فضای سبز آن نیز استفاده کنند.

مدیر باغ موزه قصر همچنین درباره ساختمان روبروی باغ موزه و از بین رفتن حریم بصری این مجموعه تاریخی گفت: ساختمانی که در حریم باغ موزه قرار دارد ۲ سال است که متوقف شده است فکر می کنم این اتفاق به دلیل پیگیری های اداره کل میراث فرهنگی تهران و شهرداری باشد.