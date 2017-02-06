۴۳ بنای تاریخی سمنان مرمت شدند/ نمایشگاه صنایع دستی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حمیدرضا دوست محمدی ضمن اشاره به مرمت ۴۳ بنای تاریخی سمنان افزود: شماری از بناهای مرمت شده شامل مسجد امام، مسجد جامع، بافت تاریخی، بازار، ارگ اعلا، آسیاب تاریخی طاووس و ... است.

وی، کمک به احیاء سه بنای تاریخی ثبت شده در مالکیت بخش خصوصی با کاربری گردشگری و واگذاری دو خانه تاریخی در مالکیت دولت به بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه گردشگری را از دیگر فعالیت‌های انجام شده اعلام کرد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمنان انجام چهار برنامه پژوهشی در خصوص بناها و محوطه‌های تاریخی با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و انجام دو فصل کاوش در محوطه تاریخی پارینه سنگی میرک با دستاورد اثبات علمی تاریخ ۶۳ هزار ساله تمدن بشری در شهرستان را از دیگر فعالیت‌های مهم انجام شده طی چهار سال گذشته در سمنان عنوان کرد.

دوست محمدی با اشاره به ثبت زبان سمنانی و آئین برات در فهرست میراث ناملموس ایران، گفت: آموزش ۲۰۰ دانش آموز و دانشجو در رشته های صنایع دستی در طرح غنی سازی اوقات فراغت، آموزش ۳۰۰ نفر متقاضی عادی در رشته های مختلف صنایع دستی و ایجاد چهار کارگاه آموزشی صنایع دستی در اردوگاه حرفه آموزی و زندان مرکزی سمنان برای توانمندی آسیب دیدگان اجتماعی با مشارکت اداره کل زندانها از دیگر دستاوردهای این اداره در دولت تدبیر و امید است.

وی، ایجاد، تجهیز و احیاء کارگاه نمدمالی سمنان به عنوان صنعت در حال منسوخ شدن شهرستان، آموزش شش صنعتگر برای احیاء صنعت نمدمالی با مشارکت مراکز فنی و حرفه ای، تاسیس و راه اندازی سه خانه ترویج صنایع دستی در شهر سمنان را از دیگر فعالیت‌های انجام شده در این مدت عنوان کرد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمنان گفت: راه اندازی دو فروشگاه صنایع دستی در دروازه ارگ سمنان و خانه صنایع دستی شریف واقفی با هدف حمایت از عرضه محصولات صنایع دستی توسط هنرمندان، شرکت در ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی داخلی، برگزاری ۱۲۰ نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی، حمایت از ۱۰ صنعتگر برتر شهرستان برای دریافت نشان ملی صنایع دستی از دستاوردهای بخش صنایع دستی این اداره است.

دوست‌محمدی گفت: در دولت تدبیر و امید تاسیس دو تشکل مردم نهاد گردشگری (سمن‌ها) برای تقویت مشارکت های مردمی حمایت و زمینه ایجاد یک مرکز بوم گردی روستایی در سطح شهرستان با مشارکت بخش خصوصی فراهم شد.

وی افزود: برپایی بیش از ۴۰ جشنواره مختلف با موضوعات مرتبط گردشگری از جمله (سمن دخت، سمنو پزان، جشنواره غذا، گل نرگس و نان و ... )، برگزاری اردوهای فرهنگی با رویکرد معرفی تاریخ و تمدن شهرستان و حمایت از تاسیس چهار دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی از دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه گردشگری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سمنان گفت: حمایت از افتتاح و بهره برداری دو مجموعه گردشگری و اقامتی در شهر سمنان، تاسیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان در بهمن ماه ۱۳۹۲ و تبدیل نمایندگی به اداره در سال ۱۳۹۵ و برگزاری بیش از ۲۰ جلسه ستاد تسهیلات خدمات سفر با رویکرد استاندارد سازی خدمات سفر به گردشگران بومی و ملی و بین المللی از جمله فعالیت های انجام شده است.

دوست‌محمدی همچنین از برپایی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی سمنان در محل موزه گرمابه پهنه به مناسبت گرامیداشت دهه فجر نیز خبر داد و گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ اثر از هفت هنرمند شهرستان در رشته‌های سفال، دست ساخته‌های چوبی، بافته‌های داری، حوله‌بافی، قلمزنی و ساخت سازهای سنتی در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان و ترویج هنر صنایع دستی در سمنان عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه در موزه گرمابه پهنه سمنان در خیابان امام خمینی، بازارپایین، تکیه پهنه تا ۲۱ بهمن ماه به روی علاقمندان گشوده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان سمنان با بیان اینکه علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ و عصرها از ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۹.۳۰ از این نمایشگاه دیدن کنند، افزود: بیش از ۵۰ هنرمند صنایع دستی در شهرستان فعالیت دارند.

دوست‌محمدی با یادآوری اینکه شهرستان سمنان دارای ۲۲ کارگاه فعال صنایع دستی است، تصریح کرد: ۲۳ رشته فعال صنایع دستی نیز در سمنان در حال تولید و آموزش است.