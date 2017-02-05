۴۰ روزنامه دارای نمایندگی در مازندران پروانه دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان مازندران در جمع خبرنگاران، از تمدید ثبت نام نمایشگاه مطبوعات مازندران تا ۲۱ بهمن ماه خبر داد و گفت: تاکنون ۳۵ رسانه برای شرکت در نمایشگاه مطبوعات مازندران ثبت نام کردند و اگر رسانه ای برای شرکت در این نمایشگاه اعلام آمادگی نکرد فرصت دارند برای ثبت نام به خانه مطبوعات یا اداره مطبوعات اداره کل مراجعه کند.

وی افزود: زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات مازندران از ۲۶ لغایت ۲۹ بهمن ماه در ساری و در محل اداره کل ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، اظهار کرد: در استان مازندران، ۸۹ پایگاه خبری دارای مجوز، ۹ روزنامه محلی ، ۴۱ هفته نامه ، ۲۳ دو هفته نامه ، ۳۴ ماهنامه ، دو دو هفته نامه، ۲۹ فصل نامه، ۹ دو فصل نامه، یک سالنامه و ۱۶ خبرگزاری فعالیت می کنند که در این میان از ۹۴ روزنامه سراسری دارای نمایندگی در استان ۴۰ روزنامه پروانه فعالیت دریافت کردند.

زارع، از صدور کارت خبرنگاری برای خبرنگاران فعال استان تا قبل از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان خبر داد و افزود: به زودی فرم های مربوط در سایت خانه مطبوعات قرار می گیرد که خبرنگاران می توانند با پر کردن فرم ها و ارائه مدارک برای دریافت کار اقدام کنند.

وی، در بخش دیگری درباره هدیه خبرنگاران، گفت: هدیه امسال روز خبرنگار تنها به خبرنگارانی داده می شود که رسانه های آنان دارای مجوز باشند که تاکنون ۱۰۰ نفر از رسانه های استان لیست اسامی خبرنگاران خود را برای دریافت هدیه روز خبرنگار ارسال کردند.

این مسئول، در ادامه با اشاره به ارسال اسامی بر حسب سهمیه هر رسانه، بر لزوم ارسال لیست خبرنگاران از سوی مدیرانی رسانه هایی که اقدام به این کار نکردند، تاکید کرد.

معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات استان مازندران، در پایان از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات ، از ۱۵ تا ۲۸ اسفند ماه همزمان با سراسر کشور خبر داد.