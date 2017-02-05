۱۰ بازی دیگر تا قهرمانی فاصله داریم/ غیبت کمال تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان پس از دیدار پرسپولس برابر تراکتورسازی که با پیروزی سه بر صفر سرخپوشان همراه بود گفت: بازی خوبی را ارائه دادیم و خوشحالیم که شرمنده هواداران نشدیم.

وی در مورد اینکه آیا می توان پرسپولس را قهرمان لیگ دانست و افزود: ما هنوز ۱۰ بازی دیگر را داریم و مسابقه به مسابقه پیش می رویم و امیدوارم که این را همراه با قهرمانی پرسپولیس باشد.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص غیبت کامیابی نیا در دربی و همچنین دیدار با استقلال تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را بکار می گیریم که در این بازی نیز عملکرد خوبی داشته باشیم. کامیانبی یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس است و غیبتش تاثیرگذار خواهد بود اما اتفاقی است که افتاده و امیدوارم که بازیکن جایگزین بهترین عملکردش را داشته باشد.

وی در خصوص داوری و عملکرد داور نیز در این مسابقه گفت: در همه بازیها ما سعی می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و از تا الان با عملکردمان در زمین موفق شدیم به صدر برسیم.