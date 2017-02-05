به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سخنانی با بیان اینکه جمهوریت و اسلامیت دو رکن انقلاب اسلامی هستند و نادیده‌گرفتن یکی از این دو باعث از دست رفتن انقلاب می‌شود اظهار داشت: برخی‌ها می‌گویند رأی مردم تزیینی است درحالی که این مغایر اهداف انقلاب اسلامی است و پایه‌های انقلاب اسلامی ایران هم جمهوریت و هم اسلامیت است.

وی عنوان کرد: همه‌ ما در هر جایگاهی که هستیم باید همواره به مطالبات و خواستهای مردم توجه کنیم.

معضل فارغ التحصیلان بیکار در کشور

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبری بی‌بدیل حضرت امام (ره) توانست انقلاب را به پیروزی برساند و رژیم ستم‌شاهی با آن همه قدرت ارتش و ساواک در مقابل خواست مردم سقوط کرد و نابود شد گفت: رژیم ستم‌شاهی به رأی مردم توجه نمی‌کرد و انتخابات در آن رژیم کاملاً صوری و نمایشی بود و از طرفی رژیم به ارزشهای اسلامی هم بی‌توجه بود و به همین خاطر توسط مردم و با رهبری حضرت امام (ره) نابود شد.

کواکبیان با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد مراجعات دفتر بنده برای ایجاد اشتغال است و خوشبختانه به تازگی یک کمیسیون در مجلس تحت عنوان حمایت از تولید ملی و اشتغال تشکیل داده ایم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی گام‌های اثربخش‌تری برای ایجاد اشتغال برداریم گفت: متأسفانه یکی از معضلات امروز ما این است که فارغ‌التحصیلان بیکار در جامعه داریم و ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین مطالبات جدی مردم است.

وی از دولت تدبیر و امید خواست یک لایحه ویژه برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به مجلس بفرستد تا مجلس هم در این زمینه نهایت کوشش را کند.

«ترامپ» خطرناک است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز آمریکا گرفتار رئیس‌جمهوری شده است که رفتارهایش قابل پیش‌بینی نیست و این خطرناک است گفت: البته ما هم باید هوشیار باشیم و دستگاه دیپلماسی ما نیز باید به موقع و بر اساس تدبیر اقدامات لازم را انجام بدهد ولی نباید فکر کنیم که در آمریکا هرطوری ترامپ دلش بخواهد می‌تواند عمل کند زیرا دیدیم که یک قاضی دستور اخیر ترامپ را لغو کرد.

کواکبیان در ادامه تاکید کرد: اگر احیاناً ترامپ اقداماتی علیه برجام انجام بدهد بی‌تردید علیه خودش است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت قبل از نظر مالی بی‌انضباط‌ترین دولت بود و تقاضای بنده همیشه این بوده است که دستگاه قضایی با پرونده مفتوح احمدی‌نژاد برخورد کند گفت: شاهد هستیم الان وضعیت بازار ارز به ثبات رسیده و مثل دولت قبل شاهد نیستیم که قیمت‌ها به صورت ساعتی افزایش یابند بلکه نوعی ثبات در قیمت‌ها در کشور ایجاد شده است.

رویکرد اصلی ما حمایت از روحانی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد اصلی ما حمایت از دکتر روحانی در انتخابات ۹۶ است گفت: ولی چک سفید امضاء به روحانی نمی‌دهیم و انتظار داریم به مطالبات اصلاح‌طلبان هم توجه شود ولی در مجموع رویکرد اصلی ما حمایت از روحانی است.

کواکبیان با اشاره به اینکه خوشبختانه الان شاهد هستیم اتحادیه اروپا با ترامپ همراهی نمی‌کند و این یک روند مثبت برای ما محسوب می‌شود تصریح کرد: کوشش ما نیز در مجلس این است که روند بازگشت متخصصان ایرانی مقیم آمریکا را به کشور تسریع کنیم چرا که بازگشت آنها به کشور خودشان منشأ خدمات بسیاری در حوزه‌های علمی و دانشی برای کشور است.