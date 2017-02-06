ارتباط کمبود ویتامین A دوره بارداری و ابتلا به آلزایمر در کودک

به گزارش خبرنگار مهر، محققان توصیه می کنند مادران باردار حتماً در دوره بارداری سیب زمینی، هویج و سبزیجات با برگ های سبز مصرف کنند.

یافته ها نشان می دهد مراحل اولیه رشد بسیار حیاتی است چراکه بافت مغز برای ادامه زندگی فرد برنامه ریزی می شود.

به گفته محققان بریتیش کلمبیا کانادا، تحقیق بر روی موش های مهندسی شده ژنتیکی اثبات می کند که مکمل های داده شده به موش های تازه متولدشده با میزان پایین ویتامین A می تواند در کُندکردن روند پیشرفت بیماری مغزی موثر باشد.

دکتر وی هونگ سانگ، سپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما به وضوح نشان می دهد که کمبود ویتامین A، حتی در اوایل بارداری، تاثیر مخربی بر رشد مغز دارد و تاثیر بلندمدت آن ممکن است موجب تسهیل بیماری آلزایمر در اواخر زندگی شود.»

برای این تحقیق، سانگ با بررسی مطالعات قبلی، به ارتباط بین سطح پایین ویتامین A با مشکلات و نقایص شناختی پی برد.

محققان تاثیر کمبود ویتامین A را در رحم و نوزاد موش مدل آلزایمر بررسی کردند. آنها دریافتند حتی کمبود نسبی ویتامین A هم موجب افزایش تولید آمیلوئید بتا می شود؛ پروتئینی که پلاک های را تشکیل می دهد که در نهایت موجب نابودی نورون ها در بیماری آلزایمر می شود.