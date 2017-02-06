ادن آزار: اکنون از دو سال قبل بهترم

به گزارش خبرگزاری مهر، «ادن آزار» مهاجم تیم فوتبال چلسی در پیروزی ۳ بر یک روز شنبه این تیم مقابل آرسنال در «استمفورد بریج» نمایش خوبی داشت، بخصوص روی گلی که به ثمر رساند.

این ملی پوش بلژیکی به خاطر ضربه ای که «فرانسیس کوکلین» هافبک دفاعی آرسنال به پایش زد، زمین بازی را لنگان لنگان ترک کرد.

آزار بعد از این پیروزی گفت: درست است. وقتی که خطاهای بسیاری روی من رخ می دهد، واقعاً احساس می کنم در بطن بازی هستم و زمانی که کسی برخوردی با من ندارد، می فهمم که خوب کار نمی کنم. نمی گویم که دوست دارم خطا روی من رخ بدهد ولی برای من خوب است که احساس کنم در بطن بازی هستم. این قطعاً یک عامل انگیزشی است. سعی می کنم بازیکنی باشم که وقتی توپ می گیرم کار مفیدی انجام دهم.

وی افزود: بعضی مواقع در گذشته بازی را در حالی به پایان می رساندم که ۲۰ یا ۳۰ دقیقه توپ را لمس نمی کردم. این روزها دائم تلاش می کنم که تماس های زیادی با توپ داشته باشم، خودم را درگیر بازی کنم و در طول ۹۰ دقیقه فوتبالم را به نمایش بگذارم. مربی از من توقع زیادی دارد. وقتی توپ دست حریف است باید دفاع کنم، درگیر شوم و آماده قطع پاس های مورب باشم و زمانی که توپ در اختیار ماست باید ضد حمله بزنم و خودم را از کمند دفاع حریف آزاد کنم، همیشه سعی می کنم کارهای خارق العاده ای بکنم مثل آنچه اینجا انجام دادم. شما با تجربه پیشرفت می کنید. من الان بازیکن بهتری هستم، کامل تر از زمانی که بهترین بازیکن سال بودم.

آزار با ثبت ۱۴ گل و نه پاس گل در فصل ۱۵-۲۰۱۴، کمک بسیاری به قهرمانی چلسی با هشت امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جدول کرد. او روز شنبه مقابل آرسنال دهمین گل خود را در این فصل به ثمر رساند. بعد از اینکه «آبی ها» در ماه سپتامبر سیستم خود را به ۳-۴-۳ تغییر دادند در ۱۶ بازی از ۱۸ دیدار خود پیروز شده اند.

آزار افزود: به نظرم اکنون به عنوان یک تیم در فرم بهتری هستیم. نه فقط من، می دانید که دو سال پیش من خیلی پر انرژی بودم. اما شاید این فصل می توانم گل های بیشتری بزنم. تا به حال ۱۰ گل زده ام. دو فصل پیش را با ۱۴ گل زده (در لیگ برتر) به پایان رساندم. هنوز بازی های زیادی باقیمانده است، پس خواهیم دید.