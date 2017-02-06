۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

سردار دهقان خبر داد:

طراحی و تولید ۱۱۵ سامانه و اقلام جدید دفاعی در ۳ سال اخیر

وزیر دفاع با اشاره به رشد ۶۹ درصدی کل تولید نظامی وزارت دفاع در ۳ سال اخیر گفت: در این دوره زمانی بیش از ۱۱۵ نوع سامانه و اقلام جدید دفاعی طراحی، تولید و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در هفتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۵ دستاورد رزمی دفاعی شامل راکت هدایت شونده فجر ۵، سامانه سلاح دوش پرتاب میثاق ۳، سیستم سلاح نارنجک انداز ۴۰ میلیمتری و مهمات پیشرفته، سلاح انفرادی کالیبر ۴۵ ۵.۵۶x مصاف و سلاح کمری ملی رونمایی و خط تولید آن افتتاح شد.

در مراسم رونمایی از این دستاوردها و افتتاح خطوط تولیدی آن سردار دهقان طی سخنانی با گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر گفت: وزارت دفاع در راستای پشتیبانی موثر از نیروهای مسلح در حوزه های رزم زمینی و پدافند هوایی با طراحی، ساخت و ایجاد خط تولید این سامانه های پیشرفته گام بلند دیگری در تامین نیازمندی های نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور برداشت.

وزیر دفاع گفت: سامانه سلاح هایی که امروز رونمایی و خط تولید آن افتتاح شد؛ ضمن افزایش توان دفاعی نیروهای مسلح در حوزه رزم انفرادی و پدافند هوایی تحرک عملیاتی آنها را به نحو چشمگیری افزایش میدهد.

سردار دهقان با بیان اینکه کلیه مراحل طراحی، ساخت و تولید این سامانه ها در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع صورت گرفته است تصریح کرد: امروز تنوع تولید محصولات دفاعی در این سازمان منحصر بفرد است.

وزیر دفاع با اشاره به رشد ۶۹ درصدی کل تولید نظامی وزارت دفاع در ۳ سال اخیر گفت: در این دوره زمانی بیش از ۱۱۵ نوع سامانه و اقلام جدید دفاعی طراحی، تولید و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: با اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد توسعه فناوری های مورد نیاز و آینده ساز در سال های اخیر مجموعا تعداد ۲۱۶ طرح توسعه فناوری، توسعه محصول جدید و توسعه زیرساختی تحقق یافته است.

سردار دهقان، این دستاوردهای مهم دفاعی و خودکفایی در تولید اکثر اقلام نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح را از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ذکر کرد و افزود : وزارت دفاع در سایه تدابیر و فرامین حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا با وجود تحریم های همه جانبه ی دشمنان در حوزه دفاعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، استحکام بخش و پشتوانه قدرتمندی برای نیروهای مسلح، توان دفاعی و اقتدار ملی ایران اسلامی به شمار می رود.

وزیر دفاع با قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان زبده  و اقتدار آفرین سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع تاکید کرد امروز راهبرد وزارت دفاع روز آمد سازی سلاح های مورد استفاده نیروهای مسلح با تکیه بر دانش تخصص و توانمندی داخلی است و این را در سالی که بنام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته با روحیه جهادی و تلاش بی وقفه عینیت بخشیده است.

    • بیبی ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
      نمیشه یک خودروی آبرو مندانه تولید کنید تا همه دستاوردهای انقلابی را درک کنند ؟

