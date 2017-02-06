به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر افق، موسسه انتشارات افق در فعالیتی که در سال ۹۳ آن را آغاز کرد، دست به چاپ ۲ عنوان اولیه مجموعه کتاب های ۵ میلی متری کرد که عنوانشان به ترتیب «مردی که به شیکاگو رفت» از ریچارد وایت و «سامسای عاشق» نوشته هاروکی موراکامی بودند.

کتاب‌های ۵ میلی متری، مجموعه‌ای از آثار مدرن و بر جسته ادبیات معاصر جهان‌اند؛ کتاب‌هایی کوچک برای آنکه در یک نشست خوانده شوند. این کتاب‌ها به علاقه‌مندان کمک می‌کنند که در کمترین زمان و با هزینه‌ای اندک بهترین آثار ادبی جهان را بخوانند. این مجموعه شامل داستان‌هایی نیمه بلند و بلند از نویسندگان بزرگ و معاصر جهان است که همسو با سلیقه خوانندگان جدی ادبیات هستند.

قرار است به زودی ۴ عنوان جدید در قالب شاهکارهای ۵ میلی متری چاپ شوند که عبارتند از: «اقیانوس» اثر جان چیور با ترجمه احمد اخوت، «اعترافات مردی چنان دیوانه که با حیوانات می‌زیست» اثر چارلز بوکوفسکی با ترجمه شهرزاد لولاچی، «برف های کلیمانجارو» اثر ارنست همینگوی با ترجمه اسدالله امرایی و «قتل حساب شده» اثر ویتولد گمبروویچ با ترجمه اصغر نوری.

این کتاب‌ها به زودی وارد بازار نشر می‌شوند.