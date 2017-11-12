به گزارش خبرنگار مهر، کتاب داستانی «مردی که به شیکاگو رفت» نوشته ریچارد رایت با ترجمه مریم حاجونی به تازگی توسط نشر افق به چاپ دوم رسیده است.

ریچارد رایت نویسنده این اثر، در سال ۱۹۰۸ در خانواده‌ای فقیر و در ناچز می‌سی‌سی‌پی متولد شد و در سال ۱۹۶۰ در پاریس درگذشت. نخستین مجموعه داستان این نویسنده در سال ۱۹۳۸ منتشر شد. پسرک بومی، پسر سیاه، مطرود و شکم ماهی، از دیگر آثار او هستند.

چاپ کتاب های ۵ میلی متری توسط افق در سال ۹۳ با ۳ عنوان شروع شد که عبارت بودند از «جانی پنیک و انجیل رویاها»، «سامسای عاشق» و «مردی که به شیکاگو رفت». کتاب‌های ۵ میلی‌متری، مجموعه‌ای از آثار مدرن و بر جسته ادبیات معاصر جهان‌اند؛ کتاب‌هایی کوچک برای آنکه در یک نشست خوانده شوند. این کتاب‌ها به علاقه‌مندان کمک می‌کنند که در کمترین زمان و با هزینه‌ای اندک بهترین آثار ادبی جهان را بخوانند. این مجموعه شامل داستان‌هایی نیمه بلند و بلند از نویسندگان بزرگ و معاصر جهان است که همسو با سلیقه خوانندگان جدی ادبیات هستند.

پس از ۳ عنوان اولی این مجموعه، در حرکت بعدی، ۴ عنوان بعدی مجموعه منتشر شدند که عبارت بودند از: «اعترافات مردی چنان دیوانه که با حیوانات می‌زیست» نوشته چارلز بوکوفسکی، «اقیانوس» نوشته جان چیوِر، «برف‌های کلیمانجارو» نوشته ارنست همینگوی و «قتل حساب شده» نوشته ویتولد گُمبروویچ.

در شکل و شمایل جدیدی که نشر افق برای این مجموعه تدارک دیده، «مردی که به شیکاگو رفت» دهمین عنوان مجموعه است و به تازگی به چاپ دوم رسیده است. چاپ اول این کتاب در تابستان ۹۳ با ۸۸ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۲۰۰ نسخه و قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده بود.

ریچارد وایت در زندگی اش تبعیض و خشونت علیه سیاه پوستان را تجربه کرده است. او داستان های زیادی با محوریت این موضوع نوشت؛ طوری که آثار او را در تغییر روابط نژادی در آمریکای اواسط قرن بیستم، تاثیرگذار می دانند. او در داستان «مردی که به شیکاگو رفت» ناملایمتی های جامعه آمریکا نسبت به کارگری سیاه پوست را به تصویر و همچنین نقد می کشد.

چاپ دوم «مردی که به شیکاگو رفت» به تازگی با طرح جلد جدید، ۸۰ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده است.