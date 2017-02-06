وزارت نفت به خوبی درخشید/افزایش سرعت برداشت از میادین مشترک نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاح طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان اظهار کرد: خوشحالم که خدا توفیق داد تا امروز خدمت مردم استان خوزستان به خصوص مردم آبادان و خرمشهر برسیم.

وی افزود: پس از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب، وقتی ما نگاهی به گذشته جمهوری اسلامی می کنیم به رغم همه دشمنی هایی که با این نظام شد، گزندی به این کشور وارد نشد. قدرتهای بزرگ و استکباری مثل آمریکا در این مدت انواع و اقسام کارها علیه این کشور مثل جنگ هشت ساله را انجام دادند ولی مردم آبادان و خرمشهر نماد ایستادگی در دوران دفاع مقدس شدند و ملت ایران به وجود آنها افتخار می کند.

جهانگیری بیان کرد: امیدوارم که خداوند به همه ما در هر مسئولیتی که هستیم توفیق دهد که بتوانیم آرمانهای امام و شهدای انقلاب را و اهدافی که برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم شد را بتوانیم به پیش ببریم و انشالله این نظام به دست صاحب اصلی اش یعنی امام زمان برسد.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در دهه فجر به صورت طبیعی فرصتی پیش می آید که بخشی از فعالیت های نظام از طریق مسئولان به اطلاع مردم می رسد و مروری بر دستاوردهای انقلاب صورت می گیرد. انصافا در دولت تدبیر و امید یکی از وزارتخانه هایی که خوب درخشید و در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی خوب عمل کرد، وزارت نفت است.

جهانگیری ادامه داد: میزان تولید نفتی که اکنون از این میادین مشترک غرب کارون برداشت می کنیم از ۷۰ هزار بشکه در روز به حدود ۲۷۰ هزار بشکه در روز بالغ شده است که این کاری استثنایی است و افتخاری است بر سینه کسانی که این افتخار را آفریدند و این کارها را انجام دادند. حتما در میادین مشترک با سرعت بیشتری باید برداشت کنیم تا آن بخشی را که حق و سهم ملت ایران است را از این میادین برداشت کنیم. این وظیفه جدی همه مسئولان وزارت نفت است .

وی ادامه داد: از میدان پارس جنوبی وقتی این دولت شروع کرد، ۲۴۰ میلیون متر مکعب برداشت می شد که الان به بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است و تا آخر امسال به ۵۶۰ میلیون متر مکعب می رسد. براساس همین توانمندی است که ما موفق شدیم که سوخت نیروگاههایمان را از سوخت مایع به سمت سوخت گاز تبدیل کنیم.

جهانگیری تصریح کرد: بخش عمده ای از منابعی که بسیار ارزشمند بود، در نیروگاهها مصرف می شد در حالیکه امکان صادرات برایش وجود داشت. تا سالها ما وارد کننده گازوئیل بودیم که به بازارهای بین المللی وارد می شدیم تا گازوئیل وارد کنیم اما امروز به یکی از صادر کنندگان گازوئیل تبدیل شده ایم و بخشی از گازوئیلی که در داخل نیاز نداریم در حال صادرات به بازارهای بین الملل است.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در سایر بخشهای نفت و گاز کارهای بزرگی انجام شده در برنامه های بعدی هم قرار است کارهای بزرگ تری انجام دهیم. به نظر می رسد که این حرکت در کل کشور در حال انجام است. ممکن است در جاهایی ما با کمبودها و مشکلات و نواقصی مواجه باشیم و نمی توانیم از نواقص چشم پوشی کنیم و باید همه تلاش کنیم تا این نواقص را برطرف کنیم.

جهانگیری گفت: به طور یقین یکی از مهمترین مسئولیتهایی که بر دوش مدیران کشور است آن است که کاری که تصمیم گرفته می شود با پیگیری و جدیت و نظارت و وقت گذاشتن تا مرحله آخر آن را به سرانجام برسانند ضمن آنکه نظارت و پیگیری مدیران کلان کشور نیز می تواند در به نتیجه رسیدن به موقع کارها موثر باشد.

پالایشگاه آبادان نماد صنعتی شدن ایران

وی عنوان کرد: بحث پالایشگاه آبادان از اول به عنوان یک موضوع جدی و مهم در این دولت مطرح بود. در دولتهای قبل هم مطرح بوده که بالاخره این پالایشگاه که نماد صنعتی ایران بوده در مقطعی که در ایران هنوز زندگی، زندگی سنتی بوده و صنعت به آن شکل وارد نشده بود، آبادان مرکز اصلی صنعت جدید به خصوص نفت و گاز به ایران و پالایشگاه نماد واقعی آن بودد.

جهانگیری ادامه داد: به هر صورت با تکنولوژیهای جدید حتما نیازمند بوده که در این پالایشگاه اصلاحاتی انجام شود. برخی از دوستان تردید داشتند در اینکه آیا مصلحت است در آبادان ما پالایشگاه جدید دیگری را ایجاد کنیم آن هم با حجم سرمایه گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری که برای آن پیش بینی شده است یا خیر. در واقع کار بسیار بزرگی است چرا که چنین پروژه هایی با این حجم از سرمایه گذاری در کشور به تعداد انگشتان یک دست داریم و وقتی گفته می شود در اینجا سرمایه گذاری می خواهد انجام شود هم در داخل کشور مورد توجه قرار می گیرد و هم طرفهای خارجی زیادی متقاضی هستند که بیایند در یک پروژه بزرگ سرمایه گذاری کنند.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: نکته مهم این است که بالاخره این پالایشگاه هم باید از فن آوری های روز برخوردار باشد و هم محصولات با کیفیت بالا تحویل مردم بدهد. یکی از دغدغه های ما در دولت این بود که بنزین و یا گازوئیلی که تحویل مردم داده می شد به خصوص در کلان شهرها از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود و نتیجه اش آلایندگی بود که در کلان شهرها وجود داشت. خوشبختانه کار خوبی را که وزارت نفت انجام داد این بود که بنزنین و گازوئیل یورو ۴ در مرحله اول برخی شهرهای بزرگ و حتی در شهرهای کوچکتر مثل آبادان و خرمشهر برای مردم عرضه شد و این موضوع به مسائل زیست محیطی شهرها کمک زیادی می کند به همین دلیل پالایشگاهی مانند پالایشگاه جدید آبادان حتما کمک می کند تا محصولاتش از استاندارد و کیفیت مناسب برخوردار باشند.

جهانگیری بیان کرد: مسئله بعدی، زمان اجرای طرح است که بر اساس گفته مجری طرح برای آن ۵ سال پیش بینی شده است و می توان با استناد به این گفته مطمئن باشیم که طرح به مدت ۵ سال به انجام می رسد. مسئولان شهرستان و استان کمک می کنند تا طرح بتواند بدون هیچ مشکلی به نتیجه برسد .

وی عنوان کرد: در جلسه ای که امروز در خدمت مقام معظم رهبری داشتیم یکی از بحث هایمان این بود که ما بر مشکلات کشور باید در تمام سطوح تفاهم کنیم. ممکن است در راهکارها میان ما و سایر برادران اختلاف نظر وجود داشته باشد اما اینکه امروز اقتصاد، کار و معیشت و بالا بردن درآمد مسئله اصلی ایران است و بر سر این مسائل تفاهم کنیم، اختلافی وجود ندارد. دیگر همه می دانیم که باید فضا را در جهت حل مشکلات قرار دهیم تا مشکلات از پیش روی مردم برداشته شود و مردم بتوانند از یک زندگی خوب برخوردار باشند.

جهانگیری بیان کرد: وقتی دولت، قوه قضائیه و مجلس باید مصمم باشند و دیگر دستگاهها نیز مصمم باشند، کارها به نحو مطلوبی به پیش می رود. اکنون سیاست های اقتصاد مقاومتی در واقع کمک کننده ما در همین راستا است. من فکر می کنم این سیاستها و مدیران تربیت شده و شرایط توسعه ای کشور واقعا کمک می کند که ایران به سمت توسعه جدی به پیش رود.

روابط ایران و چین

وی با اشاره به اینکه فاز دوم پالایشگاه با کمک طرف چینی ساخته می شود، بیان کرد: من این پیام را به دوستان چینی خودمان می دهم که چین کشور مهم و دوست راهبردی ایران است. ایران در روزهای سخت، چین را در کنار خودش داشته و در روزهای پسابرجام هم در کنار خودش دارد. ما کمترین تردیدی نداریم که می خواهیم روابط اقتصادی و سیاسی مان را با چین توسعه دهیم و این توافقی که میان رئیس جمهور ایران و چین شکل گرفته و ایران و چین باید روابط راهبردی داشته باشند، یک موضوع جدی برای ما است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: چین نسبت به سایر کشورها، جایگاه اول اقتصادی در روابط با ایران دارد و لذا این جایگاه را ما و چین بایستی بتوانیم حفظ کنیم. امیدوارم پالایشگاه جدید آبادان و این کاری که دوستان امروز شروع می کنند تبدیل به یک نماد خوبی از همکاری ایران و چین شود.

جهانگیری بیان کرد: دو سه موضوع امروز به من گفته شد که موضوع گیت های منطقه آزاد اروند، مهمترین آنها بود که همه مسئولان شهرهای آبادان و خرمشهر بر آن تاکید داشتند و قول می دهم تا در اولین فرصت جلسه ای را در تهران داشته باشم که به یک راهکار برسیم تا وعده هایی که به مردم داده شده محقق شود و مردم مطمئن باشند این کار حتما عملیاتی خواهد شد.