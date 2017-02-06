منابع طبیعی کشور را نباید خام فروشی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دو طرح پتروشیمی در ماهشهر با تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: امروز خدمت مردم خوزستان رسیدیم و اکنون در جمع کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی هستیم که موفق به تکمیل و به بهره برداری رساندن واحدهای مهم و بزرگی شده اند.



وی افزود: این انقلاب به تعبیر امام راحل، انفجار نور بود و موفق شد تا رژیمی با حمایت قدرت های بزرگ را به روش مسالمت آمیز و رهبری امام راحل شکست بدهد.



جهانگیری بیان کرد: به فضل الهی با ایستادگی مردم ایران و هدایت های امام راحل و مقام معظم رهبری، تلاش وسیعی انجام شده تا آرمان های طراحی شده برای این نظام یکی پس از دیگری محقق شود. یقینا با آرمان های خودمان هنوز فاصله زیادی داریم و خیلی باید کار کرد تا آزادی و استقلال نظام جمهوری اسلامی را در کنار حاکمیت مردم و احکام اسلامی محقق کنیم.



وی با اشاره به اینکه گام های بلندی در راستای پیشرفت ایران برداشته شده بیان کرد: امنیت یکی از مهمترین خواسته مردم است و کارهای بسیاری برای ناامنی منطقه انجام شده که شاید هدفشان ایران بوده ولی به فضل الهی امروز در این منطقه ناامن ایران امن ترین و باثبات ترین کشور است که از امنیت بالایی هم برخودار است.



معاون اول رئیس جمهور گفت: تلاش می شود تا دستاورد و موقعیت جمهوری اسلامی با طرح شعارهای دروغی مثل طرفداری از تروریست، زیر سئوال برود ولی اگر از داعش و القاعده و سایر گروه های تروریستی بپرسید دشمن اصلی شما کیست حتما می گویند جمهوری اسلامی، ولی آنها با نهایت قباحت ما را حامی اصلی تروریست ها می خوانند.



جهانگیری افزود: جمهوری اسلامی به مقررات بین المللی و توافقات پایبند است و از اصول خود عقب نمی نشیند. ایران از هیچ لبخندی رضایت ندارد، از تهدید نمی ترسد و راه توسعه اقتصادی و پیشرفت ایران را در پیش گرفته است.



وی بیان کرد: امروز حل مسئله بیکاری به ویژه جوانان تحصیلکرده ای که سرمایه های بزرگ این کشور هستند و به اشتغالزایی نیازمند هستند، یکی از برنامه های اصلی کشور است. تولید و سرمایه گذاری برای اشتغالزایی لازم است و باید میلیاردها دلار را در این کشور سرمایه گذاری کنیم. برای اینکه این سرمایه گذاری انجام شود در مرحله اول نیازمند این بودیم که سیاست های اقتصادی دقیقی برای کشور تدوین کنیم و خوشبختانه سیاست اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که دولت و مجموعه نظام به دلیل اینکه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده پایبند به تحقق آن هستند.



جهانگیری عنوان کرد: این اقتصاد و سیاست ها باید درون زا باشد و اقتصادی برونگر در تعامل جدی با دنیا داشتن از جمله شاخصه های اقتصاد مقاومتی است. همچنین اینکه باید از دنیا تکنولوژی و منابع خارجی مورد نیاز خود را تأمین کنیم و این دو نکته کلیدی اقتصاد مقاومتی است.



وی با اشاره به اینکه به فکر و اندیشه صاحبنظران و اندیشمندان دنیا و البته ملی متکی باشیم، گفت: دانش بنیان بودن نیز یکی دیگر از کلیدهای اقتصاد مقاومتی است. در سیاست های اقتصاد مقاومتی به مردمی بودن اقتصاد و توجه و حمایت از بخش خصوصی نیز توجه شده است. یکی از رشته های صنعتی که می تواند همه ویژگی های اقتصاد مقاومتی را داشته باشد حتما صنعت پتروشیمی است که همه ظرفیت های به کار گرفته در آن ملی است و به خوبی از آن بهره مند می شوند.



معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: نیروهای فنی ـ مهندسی و مدیران برجسته در صنعت پتروشیمی یکی از ظرفیت ها و مهمترین سرمایه های ملی است.



وی تأکید کرد: منابع طبیعی کشور باید با ارزش افزوده بالاتر در کشور مورد استفاده قرار بگیرد و آن را خام فروشی نکنیم. یکی از رشته هایی که امکان ارزش افزوده بسیاری را فراهم کرده و مانع از خام فروشیی شده صنعت پتروشمی است. صنعت پتروشیمی به معنای واقعی از ظرفیت های داخلی کشور استفاده می کند و در برخی از واحدها از کل دانش فنی ـ مهندسی ملی استفاده می کنند. حتی بسیاری از تجهیزات این صنعت نیز ساخت داخل است که اگر آن را تقویت کنیم ده ها رشته دیگر صنعتی را نیز به دنبال خود تقویت می کنیم.



جهانگیری بیان کرد: هیچ تولیدی در این صنعت نداریم که امکان صادرات آن وجود نداشته باشد و همه تولیدات آن قابل عرضه در بازارهای بین المللی است. سال گذشته حدود ۱۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادر شده است. صنعت پتروشیمی دانش بنیان است و بهره برداری در این صنعت به فضل الهی خیلی بالا است.



وی گفت: به همت وزیر نفت، باید همه دانشگاه های کشور در میادین مختلف نفتی درگیر شوند تا دانشگاه ها برای توسعه از این فرصت استفاده کنند.



معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اگر به بخش خصوصی میدان داده شود و برای آنها مزاحمتی ایجاد نشود (فقط شعار نه بلکه عمل) با روش کار خود ما را از خیلی از موانع اقتصادی عبور می دهد. برخی از واحدهایی که امروز افتتاح شده به همت بخش خصوصی ۱۹ ماهه و یا با اعتباری ۴۰۰ میلیاردی ساخته می شوند ولی برخی از پروژه های خرد دولتی به دلیل کمبود اعتبار گاها تا پنج سال هم زمان می برند.



جهانگیری افزود: صنعت پتروشیمی قادر به تکمیل برونگرایی است و می تواند منابع خارجی را به راحتی جذب کند. خیلی از شرکت ها، بانک ها و سرمایه گذاران خارجی علاقمند به صنعت نفت، پتروشیمی و معادنی ایران سرمایه گذاری کنند. ایران در منطقه کنونی یک قانون توسعه برای دنیا است ولی اگر این مزاحمت ها از سر راه ایرانی ها بروند. همچنین اگر قدرت عمل به مدیران توانمند را بدهیم قادر به توسعه های ۴۰۰ میلیارد دلاری نیز هستند.



وی بیان کرد: صنعت پتروشیمی خوشبختانه در طرح های اقتصاد مقاومتی سال جاری که ۱۲۰ طرح را مورد اولویت قرار دادیم نسبت به اجرای ۱۲ طرح پتروشیمی با ۶ میلیارد دلار ارزش تولیدی و ظرفیت ۹ میلیون تنی اقدام کرده است.