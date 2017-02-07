تنها سینمای منطقه چهار تهران پس از ۳ سال بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه مرکز فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان های سینما اشراق، پارک کتابخانه کودک و کانون قرآن و فروشگاه محصولات قرآنی سراج دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری و معاونان و مدیران سازمان و جمعی از اهالی منطقه ۴ تهران در فرهنگسرای اشراق افتتاح شد.

علیرضا زندوکیلی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۴ و رییس فرهنگسرای اشراق در آیین گشایش این سه مرکز گفت: منطقه ۴ به عنوان بزرگترین و پر جمعیت‌ترین منطقه پایتخت باید آراسته‌تر به وجود مراکز فرهنگی و هنری باشد. خوشحالیم که در این دوره توانستیم سه مرکز فرهنگی هنری به این مجموعه اضافه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بازگشایی سینما اشراق گفت: متاسفانه، این مرکز تنها سینمای منطقه ۴ است که طی یک فرآیند سه ساله بازسازی و با کمک شهرداری منطقه ۴ و همکاران خوبمان در پردیس سینمایی آزادی و اداره پشتیبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بهره‌برداری شد و امیدواریم علاقه‌مندان به هنر سینما در این منطقه بتوانند این هنر متعالی را در همسایگی خودشان دنبال کنند.

سپس صلاحی ضمن تبریک دهه مبارک فجر گفت: منطقه ۴ به واسطه وسعت و جمعیتی که دارد باید از همه امکانات فرهنگی برخوردار باشد. خوشحالم که بعد از بیش از سه سال، سینمایی با این ابعاد و تجهیزات در این منطقه برقرار شد.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه کرد: چرخه فعالیت‌های فرهنگی و هنری منطقه با افتتاح این سه مرکز، تکمیل می‌شود. ما نباید فراموش کنیم که فرهنگ به عنوان محتوا است و باید از همه جبهه‌های هنری در کنار هم استفاده کنیم چرا که هر یک از آنها دارای کاربرد وسیعی هستند که نباید از هیچ یک از این کاربردها غافل شویم.

وی افزود: البته مسلم است که همه این ابزارهای هنری باید در خدمت فرهنگ غنی دینی، اسلامی و ایرانی ما باشد. خوشبختانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امروزه در این مسیر حرکت می‌کند و امیدواریم با افتتاح پردیس تئاتر تهران با ۱۰ سالن گام استواری برای ترویج این هنر عظیم داشته باشیم.

صلاحی در پایان تاکید کرد: باید این را بدانیم که همه این کارها نمونه ای از علاقه شهردار جهادی تهران به مقوله هنر است و شهردار تهران حتی در زمانی که امکانات مالی محدودی در اختیار دارد، از هنر غافل نیست.

سینما اشراق با ۲ سالن با نام گلبانگ با ظرفیت ۳۰۸ نفر و باران با ظرفیت ۹۰ نفر برای نمایش فیلم، اجرای تئاتر و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگر است. پارک کتابخانه کودک که در گذشته با مدیریت یکی از نهادهای فرهنگی اداره می‌شد، پس از بازسازی با رویکردی جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد. این مرکز با محوریت برنامه‌هایی ویژه «مادر و کودک» به آموزش مهارت‌هایی برای پرورش خلاقیت و نوآوری و انس بیشتر کودکان با کتاب از طریق نمایش و روایت‌های مصور می‌پردازد و «کانون قرآن» این مرکز با سه کلاس و یک فروشگاه محصولات قرآنی در مجاور خود، برای آموزش رایگان قرآن کریم در فرهنگسرای اشراق تجهیز شده است.