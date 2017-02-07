تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان با اعتبار ۳.۸میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۸۲ میلیارد و۵۴۳ میلیون تومان در اجرای طرح تحول نظام سلامت از سال ۹۲ تا آبان ماه در حوزه درمان تامین اجتماعی زنجان پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: از سال ۹۲ تا آبان ماه سالجاری تعداد تخت های بیمارستانی امام حسین (ع) طی دو مرحله از ۱۰۰ به ۱۲۵ و در نهایت به ۱۴۲ تخت افزایش یافته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: تخت های بیمارستانی امید ابهر از ۵۰ به ۶۵ تخت افزایش یافته است.

محمدی از افتتاح درمانگاه سهروردی به عنوان مرکز درمانی سطح یک در شهرستان خدابنده در دولت تدبیر و امید خبر دادو گفت: در این دولت بیکارستان امام حسین به دستگاه سی تی اسکن مجهز شد.

وی از اجرای طرح ارتقاء هتلینگ مراکز بستری در استان زنجان بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ متر خبر داد و گفت: این طرح در حال اجرا است.

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان از خرید ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان تجهیزات مختلف برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خبر داد و افزود: آغاز عملیات استاندارد و نوسازی اورژانس بیمارستان امید بالغ بر ۸۰۰ متر مربع که در دهه فجر کلنگ زنی می شود.

محمدی ابراز کرد: استاندارد سازی واحد استریل بیمارستان امید ابهر هم در حال انجام است.

مراکز درمانی تامین‌اجتماعی زنجان کمترین آمار سزارین را دارند

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در استان زنجان ۸ هزا رو ۵۰۰مورد موالید ثبت شده و یکی از افتخارات مراکز درمانی تامین‌اجتماعی زنجان این است که کمترین آمار سزارین را دارد.

محمدی افزود: حوزه درمان تامین‌اجتماعی در سراسر کشور ۳۵۰ مرکز درمانی دارد و سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سراسر کشور به مراکز درمانی تامین‌اجتماعی مراجعه کردند، یک میلیون نفر بستری شدند و ۵۰۰ هزار نفر نیز عمل جراحی انجام دادند.

وی ابراز کرد: همچنین طی سال گذشته در استان زنجان ۸۲۰ هزار نفر خدمات سرپایی دریافت کردندو ۲۲ هزار نفر بستری شدند و ۱۲ هزار نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

محمدی با اشاره به اینکه زایمان در آب در بیمارستان امام حسین (ع) زنجان انجام می شود، افزود: خوشبختانه استقبال از این نوع زایمان در استان بسیار خوب است.

وی اظهار کرد: زایمان فیزیولوژیک در راستای ترویج زایمان طبیعی است و باید این نوع زایمان به خوبی در جامعه برای بانوان تبیین شود واطلاعات لازم از این نوع زایمان را کسب کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در حال حاضر دو تخت زایمان در آب در بیمارستان امام حسین (ع) وجود دارد و خدمات لازم به مادران باردار ارائه می شود.

محمدی تاکید کرد: زایمان فیزیولوژیک نیاز به فرهنگسازی دارد و دوره های آموزشی لازم برای مادران باردار با مدیریت لازم و درست به خوبی اجرا می شود.

وی افزود: در صورت استقبال بانوان باردار از زایمان در آب تعداد تخت های لازم برای ارائه خدمات در این زایمان در بیمارستانها امید ابهر هم راه اندازی می شود و اجرای این کار نیاز به اقدامات فراوانی دارد.