نشست دیمیستورا با تیلرسون درباره سوریه مثبت بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یارا شریف سخنگوی استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه نتایج نشست اخیر دیمیستورا و رکس تیلرسون درباره مذاکرات آتی در ژنو را مثبت توصیف کرد.

وی افزود: دیمیستورا و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بحران سوریه را مورد رایزنی قرار دادند و این در راستای سلسله دیدارهای موفقی است که نماینده سازمان ملل در امور سوریه با اعضای دولت جدید آمریکا انجام داده است.

شریف تاکید کرد: دعوت نامه های گفتگوهای سوری-سوری که قرار است در بیستم ماه جاری با نظارت سازمان ملل در ژنو برگزار شود به طرفهای دعوت شده از فردا ارسال خواهد شد.

شایان ذکر است که دیمیستورا در اواخر ماه گذشته میلادی از تعویق گفتگوهای ژنو از هشتم فوریه به بیستم این ماه خبر داده و هدف از این اقدام خود را فرصت دادن به محقق شدن طرح آستانه اعلام کرده بود.