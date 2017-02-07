تهیه کننده «فصل نرگس» به تنهایی در نشست خبری/ عوامل حاضر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، سحر صباغ سرشت تهیه کننده فیلم «فصل نرگس» بعد از پایان نمایش فیلم در برج میلاد، در سالن نشست خبری حضور پیدا کرد و با تشکر از همکاری اصحاب رسانه در طول ساخت این فیلم و با اشاره به حضور پیدا نکردن عوامل فیلم، گفت: عوامل فیلم هیچ مشکلی با هم ندارند و در سینماهای مردمی کنار هم قرار گرفتیم و با هم و در کنار مردم فیلم را دیدند اما علت اینکه عوامل به این نتیجه رسیدند که در نشست امروز حضور نداشته باشند روند نامناسب برگزاری جشنواره از ابتدا تاکنون و اعلام زود هنگام نامزدها است. من به نمایندگی از عوامل فیلم اینجا هستم. زمانی که نامزدها اعلام می شود یعنی جشنواره تمام شده است و دیگر کسی به دیدن فیلم ها نمی نشیند.

وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه من به نمایندگی از دیگر دوستان در این جلسه حضور دارم تا وقت جشنواره و اصحاب رسانه را نگیریم. اما ما بعد از جشنواره با حضور آقای گبرلو در فضای امن و مناسب فیلم را به نمایش می گذاریم و جلسه پرسش و پاسخ را برگزار می کنم. این برخورد را نشانه اعتراض ندانید من به نمایندگی از فیلم می گویم مفتخریم که در لیست نامزدهای سیمرغ نیستیم. این را می دانم که داوری نباید سلیقه ای باشد. تاکید می کنم که ما عصبانی و ناراحت نیستیم.

صباغ سرشت گفت: اکثر سینماگران چه کسانی که در لیست حضور داشتند از این روند اعلام اسامی ناراحت بودند. مساله ای دیگر که باید بگویم دیدم که یکی از منتقدان سینمایی که می خواهد فیلم را در برنامه سینمایی نقد کند ۲۰ دقیقه بعد از شروع فیلم سالن را ترک کرد. نمی دانم یک نفر که فیلم را کامل ندیده است چگونه می خواهد این فیلم را نقد کند.