تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز واردات؛ رشد ۶۹ درصدی تسهیلات بانکی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر عبدالناصر همتی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح آخرین وضعیت متغیرهای کلان پولی، ارزی و اعتباری کشور، برنامه‌های مهار تورم، تاب‌آوری سامانه پرداخت و راهکارهای نوین تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد پرداخت.

وی با گرامیداشت تلاش‌های جامعه نخبگانی و پژوهشگران در مسیر تلفیق موازین فقهی با عملیات بانکی، اظهار کرد: انطباق کامل فرایندهای پولی با شریعت اسلامی هدفی راهبردی است که در قانون جدید بانک مرکزی نیز بر آن تأکید شده است؛ بر همین اساس شورای فقهی بانک مرکزی و فقهای گرانقدر آن به‌صورت منظم و مستمر بر این فرایندها نظارت دارند و مجموعه نظام بانکی متعهد به پیگیری جلسات تخصصی و پیاده‌سازی اقدامات عملی در این چارچوب است.

حکمرانی بر ۵ محور اساسی و پایداری شبکه پرداخت

رئیس‌کل بانک مرکزی با تبیین مسئولیت‌های چندوجهی سیاست‌گذار پولی تصریح کرد: وظایف بانک مرکزی در پنج حوزه اساسی شامل حوزه پولی، حوزه اعتباری، حوزه ارزی، تنظیم‌گری نهادهای تحت نظارت و نظام پرداخت متمرکز است که هر یک نقشی حیاتی در زندگی روزمره و معیشت مردم ایفا می‌کنند و بروز هرگونه خلل در آن‌ها به‌طور مستقیم بر ثبات اقتصادی جامعه اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه نظام پرداخت کشور و فشارهای متعددی که بر این بستر وارد می‌شود، گفت: در سال گذشته بالغ بر ۲.۱ کوادریلیون ریال حجم و ارزش تراکنش‌های مالی در سامانه‌های پرداخت کشور به ثبت رسید. حفظ پایداری، استمرار خدمات‌رسانی و ارتقای امنیت این شبکه گسترده مبادلاتی در شرایط جنگ ترکیبی، کارنامه‌ای درخشان و محصول کار سنگین و شبانه‌روزی متخصصان نظام بانکی است.

ابطال سناریوهای ابرتورمی و شکست شتاب تورم

همتی با تشریح دشواری‌های ناشی از محاصره اقتصادی، تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های ظالمانه تأکید کرد: ایجاد پایداری مالی در کلام ساده است، اما در عمل پشت هر تصمیم و اقدام بانک مرکزی، ساعت‌ها کار کارشناسی فشرده و مدیریت بحران قرار دارد. در ماه‌های نخستین سال، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران با دیدن ابعاد تحریم و محاصره، پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ایران وارد دالان ابرتورم خواهد شد؛ اما ما اجازه ندادیم این پیش‌بینی‌ها محقق شود.

وی یادآور شد: اگرچه تورم و گرانی فشار سنگینی بر زندگی و معیشت روزمره مردم وارد کرده و این سختی‌ها ملموس است، اما بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و روش‌های نظارتی و احتیاطی توانست شتاب تورم را در ماه‌های اردیبهشت و خرداد کنترل کند. راهبرد فعلی ما کنترل و شکستن شتاب تورم است تا پس از تثبیت، مسیر کاهشی نرخ تورم به‌طور پیوسته در اقتصاد هموار شود.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره فضاسازی‌های رسانه‌های معاند پیرامون بن‌بست اقتصادی خاطرنشان ساخت: تمام تلاش رسانه‌ای و روانی دشمن القای فروپاشی اقتصادی در ایران بود. با صداقت کامل به مردم می‌گویم که شرایط اقتصادی و اداره معیشت دشوار شده است، اما فروپاشی هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد؛ این ادعاها فقط جنگ روانی است و غبار آن به‌زودی فرو خواهد نشست.

دسترسی به منابع ارزی؛ تأمین ۱۸ میلیارد دلار و آمادگی تزریق ۲ میلیارد دلاری

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون عدم دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی اعلام کرد: این ادعاها به‌طور کامل بی‌اساس است. ذخایر مسدودنشده، منابع پایدار و درآمدهای نفتی و غیرنفتی متعددی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد؛ به‌طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی تأمین و پرداخت شده است.

همتی با تأکید بر قدرت مانور سیاست‌گذار در مدیریت تقاضا توضیح داد: بانک مرکزی در برابر اعلام هفتگی تحریم‌های جدید منفعل نمانده است. هفته گذشته تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار به بازار را عملیاتی کردیم و اکنون نیز به شکل رسمی اعلام می‌کنم که بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت نیاز تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز را برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند.

رکورد ۴۰۵۰ همتی تسهیلات و جهش ۸۰ درصدی سهم تولید

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح آمار بخش اعتباری و تسهیلات بانکی تا ششم شهریورماه اعلام کرد: حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالغ بر چهار هزار و ۵۰ همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است.

وی در خصوص سهم بخش واقعی تولید از این تسهیلات اظهار کرد: از کل این رقم، ۲ هزار و ۶۵۰ همت به سمت بخش‌های تولیدی و صنعت هدایت شده که نشان‌دهنده افزایش ۸۰ درصدی تسهیلات تولیدی نسبت به سال قبل است.

همتی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از خطوط صنعتی و کارخانجات استان خوزستان (اهواز و دزفول) تأکید کرد: برخلاف تصویرسازی‌های مأیوس‌کننده رسانه‌های خارجی، چرخ‌های تولید در کشور با جدیت در حال چرخش است و بانک‌ها با تمرکز حداکثری از تولیدکنندگان پشتیبانی می‌کنند.

بسته اعتباری برای بنگاه‌های خرد و هدف‌گذاری ۷۰۰ همتی تأمین مالی زنجیره‌ای

همتی یکی از اولویت‌های حیاتی بانک مرکزی پس از مهار تورم را رونق اشتغال دانست و ادامه داد: با توجه به حوادث اخیر و صدمات مقطعی به برخی زیرساخت‌ها، برای جبران افت اشتغال نیازمند تمرکز بر واحدهای کاربر هستیم. به همین منظور، بانک مرکزی در حال نهایی‌سازی بسته‌ای اعتباری است که در نیمه دوم سال جاری، منابع هدفمندی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تخصیص خواهد داد تا شتاب ایجاد اشتغال و تثبیت فرصت‌های شغلی افزایش یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار توسعه ابزارهای زنجیره تأمین مالی (SCF) از جمله اوراق گام و فاکتورینگ را راهکار طلایی حمایت از صنعت بدون دامن زدن به خلق پول دانست و تشریح کرد: روش‌های زنجیره‌ای، نقدینگی مورد نیاز صنایع را بدون افزایش پایه پولی و بدون ایجاد فشارهای تورمی تأمین می‌کنند. از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ همت تأمین مالی از طریق این ابزارهای نوین محقق شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر این است که این رقم را تا پایان سال به مرز ۷۰۰ همت برساند؛ این اقدام گامی بزرگ در جهت حفظ پایداری مالی کشور، مهار پایدار تورم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خواهد بود.