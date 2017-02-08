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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

در سال ۲۰۱۶؛

کسری تجاری آمریکا به بالاترین رقم ۴ سال اخیر رسید

کسری تجاری آمریکا به بالاترین رقم ۴ سال اخیر رسید

وزارت بازرگانی آمریکا شاخص کسری تجاری این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی را با ۴ دهم درصد افزایش به بالاترین رقم ۴ سال اخیر رساند.

به گزراش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شاخص کسری تجاری آمریکا (تفاضل صادرات و واردات) در سال ۲۰۱۶ میلادی به بیشترین رقم از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد رسید.  

این در حالی است که هم اکنون آمریکا بیش از هر زمان دیگری به تقویت جنبه اقتصادی خود نیاز دارد و گفته می شود که یکی از دلایل مهم و کلیدی اجرای سیاست حمایتی از سوی «دونالد ترامپ»،  قدرت بخشیدن به موتور اقتصادی ایالات متحده است.  

 بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزرات بازرگانی آمریکا، شاخص کسری تجاری این کشور در سال گذشته میلادی با ۴ دهم درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی، به ۵۰۲.۳ میلیارد دلار رسید که چنین عدم توازنی از سال ۲۰۱۲ میلادی برای اقتصاد اول جهان بی سابقه است.  

 از جمله دلایل وضع تعرفه های سنگین آمریکا بر روی کالاهای چینی و به عبارت دیگر از سرگیری جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن، به عدم توازن در صادرات آمریکا به چین بر می گردد که سهم صادرات کالاهای چینی در مقابل صادرات کالاهای آمریکایی به چین در طی سال های اخیر به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده و این موضوع به نحوی منجر به کسری تجاری ایالات متحده شده است.  

کد مطلب 3900826
علیرضا کمندی

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