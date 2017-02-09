بخارای نوروزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره بخارا که در واقع ویژه‌نامه نوروزی این نشریه است، در تعداد صفحاتی بیشتر از شماره‌های معمول منتشر شده است. در بخش نقد ادبی، ساختارِ ساختارها در چشم‌اندازی دیگر را می‌خوانیم به قلم محمدرضا شفیعی کدکنی و در بخش اسلام و ایران هم، بخش سوم از مقاله سی سال پس از پیغمبر (ص) نوشته محمدعلی موحد.

بخش ادبیات جهان بحثی درباره «در جستجوی زمان ازدست‌رفته» اثر مارسل پروست از داریوش شایگان آمده و در قسمت زبانشناسی هم محمدرضا باطنی بخش دوم مقاله پدیده زبان از دو دیدگاه را آورده است.

در بخش نشر و تمدن، سومین شماره «نشر و تمدن» از عبدالحسین آذرنگ و در قسمت عرفان هم خواجه یوسف همدانی؛ مقیم رتبه دیدار نوشته ابوذر ابراهیمی ترکمان، در بخش قلم‌رنجه هم مقاله‌ای از بهاءالدین خرمشاهی با عنوان ملانقطی یا پیرایشگر؟ و پنجمین شماره در حاشیه ایرانشناسی هم از محمد افشین‌وفایی، آمده است

فلسفه شناخت: ارکان شناخت از غلامعلی ملول در بخش اندیشه بخارا آمده و محمود آموزگار هم هفتمین شماره از سلسله مطالب خود با عنوان در حواشی کتاب در ایران را به این شماره رسانده است.

جشن‌نامه سید محمد دبیرسیاقی هم حاوی مطالبی از احسان اکبری، سید محمد دبیرسیاقی، مظاهر مصفا، حسن انوری، اکرم سلطانی، علی‌اصغر ارجی، سیدعبدالله انوار، محمد استعلامی و رضا یکرنگیان است.

هفتمین شماره یادداشت‌های فیس‌بوکی نصرالله پورجوادی، یادداشتی از محمد ترکمان، خاطراتی از همایون صنعتی درباره سهراب سپهری، گفتگو با همایون کاتوزیان درباره نشریه مطالعات ایرانی، گزارش شب فریدون علاء و معرفی فهرست کتابخانه پروفسور توشیهیکو ایزوتسو و نگاهی به کتاب «تاریخ طنز ادبی ایران»، از دیگر مطالب این شماره بخاراست.

شماره ۱۱۷ مجله بخارا ویژه فروردین و ادریبشهت ۹۶ با بهای ۲۰ هزار تومان روی دکه رفته است.