دوست دارم مدیر باشگاه رئال مادرید شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل نادال» برنده ۱۴ گرند اسلم از علاقه اش برای مدیریت در باشگاه رئال مادرید پرده برداشت.

با وجود اینکه عموی نادال، «میگوئل آنخل نادال» یکی از مدافعان سابق بارسلونا بود، اما رافائل یکی از طرفداران پر و پا قرص رئال مادرید است.

این مرد ۳۰ ساله در مصاحبه ای با «اِل موندو» از علاقه اش برای سکانداری «کهکشانی ها» صحبت کرد.

وی گفت: اگر از من بپرسید که این کار را دوست دارم، قطعاً جوابم مثبت است، چرا که نه؟ ولی کارهای زیادی باید انجام شود تا این امر محقق شود، به نظرم این اتفاق نمی افتد.

رئال مادرید اکنون با دو بازی کمتر از بارسلونا و یک امتیاز بیشتر، صدرنشین لالیگاست.

نادال که ماه گذشته نایب قهرمان تنیس اوپن استرالیا شد، «فلورنتینو پرس» مدیرعامل فعلی رئال را به خاطر عملکردش تحسین می کند.

وی افزود: در حال حاضر ما خیلی خوبیم، مدیر عامل بزرگی داریم و به نظرم رئال مادرید به من احتیاجی ندارد اما هرگز نمی دانیم که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد. این چیزی نیست که من بتوانم امروز ادعا کنم.