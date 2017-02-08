تجهیزات پزشکی وبیوتکنولوژی وارد فاز جدید تحریم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی، با اشاره به جزییات تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، بیان کرد: پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، تحریم های جدیدی علیه ایران صورت گرفت که اقلام آنها در حوزه تجهیزات پزشکی متفاوت است.
وی افزود: برخی از این تجهیزات در کشور تولید می شود به طور مثال از بهمن امسال ۴۱ قلم کالا برای ارسال به ایران نیازمند مجوز ویِژه از خزانه داری امریکا است که از این میان تعداد ۲۱ قلم با برنامه ریزی و حمایت قبلی معاونت علمی ریاست جمهوری و ستاد توسعه زیست فناوری، توسط شرکتهای دانش بنیان تولید شده است و علاوه بر رفع نیاز داخل آمادگی صادرات را هم دارند.
به گفته قانعی، تعداد ۶ قلم کالا، تجهیزاتی است که با حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سالهای اخیر نمونه سازی آنها با موفقیت انجام شده است و در سالهای آتی تولید صنعتی آنها توسط شرکتهای ایرانی انجام می شود.
وی تصریح کرد: بقیه تحریم ها شامل تجهیزاتی است که در کشور تولید نمی شوند و ستاد توسعه زیست فناوری برنامه حمایتی خود را برای تولید داخلی آنها اعلام خواهد کرد.
لیست اقلام تحریمی به شرح زیر است؛
۱. Oxygen Generators
۲. Pumps with flow rates of more than ۱ liter/minute
۳. Diagnostic Medical Imaging Equipment:
۴. Gamma imaging equipment
۵. Tactile Imaging equipment
۶. Thermography equipment
۷. drying (lypophilizers) and spray-drying equipment
۸. Fermenters, bioreactors, and chemostats
۹. Crossflow (tangential) filtration systems and disposable filter cartridges
۱۰. Biocontainment chambers and hoods, including isolators, biological safety cabinets, and
۱۱. laminar flow hoods
۱۲. Aerosol inhalation equipment, including full-body, head-only, nose-only, and mask
۱۳. exposure systems
۱۴. Decontamination showers
۱۵. Laboratory glassware made from borosilicate glass, including reaction vessels, storage
۱۶. tanks, heat exchangers, and distillation and absorption columns
۱۷. Autoclaves larger than ۲۰ liters
۱۸. Clinical laboratory water baths larger than ۱۰ liters
۱۹. Laboratory hot plates exceeding ۱ square foot of heating surface
۲۰. Freezers capable of reaching temperatures of -۸۰ degrees Celsius
۲۱. Laboratory shakers and incubator shakers
۲۲. Carbon dioxide incubators
۲۳. Circular dichroism spectrometers
۲۴. Spectrophotometers not designed for clinical use
۲۵. Fluorometers
۲۶. Nuclear Magnetic Resonance Spectrometers
۲۷. Polymerase Chain Reaction (PCR) machines
۲۸. Differential Scanning Calorimeters
۲۹. Chromatography Equipment
۳۰. Fluorescence Microscopes
۳۱. Confocal Microscopes
۳۲. Cascade Impactors
۳۳. Dynamic Light Scattering Equipment
۳۴. Quasielectric Light Scattering Equipment
۳۵. Full face mask respirators, including Powered Air Purifying Respirators (PAPR)
۳۶. Decontamination systems using the following chemicals:
• Vaporized hydrogen peroxide
• Vaporized paraformaldehyde
• Vaporized ethylene oxide
• Isopropanol (۹۹% purity)
۳۷. High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filtration Systems and HEPA filters
۳۸. Fourier Transformation Infrared (FTIR) Systems
۳۹. Balancing machines
۴۰. Motion simulators
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