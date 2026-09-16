  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

موافقت شورای گسترش با پذیرش قطعی دانشجوی ارشد دو رشته در دانشگاه گیلان

موافقت شورای گسترش با پذیرش قطعی دانشجوی ارشد دو رشته در دانشگاه گیلان

شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش قطعی دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های «جامعه‌شناسی تاریخی» و «مهندسی عمران گرایش محیط‌زیست» به شیوه آموزشی-پژوهشی در دانشگاه گیلان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به نقل از وزارت علوم، در حوزه علوم انسانی، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳، با پذیرش قطعی دانشجو در رشته «جامعه‌شناسی تاریخی» به شیوه آموزشی-پژوهشی موافقت شد.

گفتنی است که دانشگاه گیلان در این رشته تنها دانشگاه پذیرنده دانشجو در کشور خواهد بود. با این مصوبه، گروه علوم‌اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اکنون با بهره‌گیری از یک رشته در مقطع کارشناسی، سه رشته-گرایش در مقطع کارشناسی‌ارشد و یک رشته-گرایش در مقطع دکتری تخصصی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

همچنین در حوزه مهندسی، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴، با پذیرش قطعی دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته «مهندسی عمران گرایش محیط‌زیست» به شیوه آموزشی-پژوهشی موافقت نمود.

لازم به ذکر است که پذیرش در این رشته پیش از این در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ بر اساس مجوز «یک‌بار پذیرش» انجام شده بود که اکنون با این مصوبه، روند پذیرش در آن به صورت قطعی تداوم می‌یابد. با این پیشرفت، گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان اکنون دارای یک رشته در مقطع کارشناسی، پنج رشته-گرایش در مقطع کارشناسی‌ارشد و سه رشته-گرایش در مقطع دکتری است.

کد مطلب 6948839
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خوبه ولی کافی نیست چرا رشته های مهم وکلید پزشکی دندانپزشکی و سایررشته های دارای متقاضی رانمیاورید چرا فرزند گیلان باید به سایراستانها برود وهزاران مشکل و ،،،،شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه