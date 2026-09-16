حذف ایران از جدیدترین رتبه بندی جهانی سرعت اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اسپید تست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای جهان در آگوست ۲۰۲۶ میلادی منتشر شد. طبق این گزارش در هشتمین ماه میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۱۰۹.۰۵ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۲۹.۶۸ مگابیت برثانیه بوده است.

این رده بندی که به طور معمول میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران را نیز نشان می داد، اکنون و در تازه ترین گزارش هیچ اطلاعاتی در این باره نمایش نمی دهد.

این درحالی است که در گزارش های پشیین از جمله داده های مربوط به مارس ۲۰۲۶ میلادی، ایران همچنان در این رده بندی قرار داشت اما در ماه می ۲۰۲۶ میلادی نام ایران در فهرست رتبه بندی جهانی سرعت دیده نشد.از سوی دیگر هیچ اطلاعیه با بیانیه ای درباره حذف ایران از این فهرست منتشر نشد.

البته نام ایران دوباره در رده بندی کشورها در ژوئن ۲۰۲۶ ظاهر و فقط میانه سرعت کشور در رده بندی اینترنت ثابت ذکر شد اما در بخش اینترنت موبایل داده های معتبری برای ایران وجود نداشت.

گزارش اسپیدتست از ماه جولای ۲۰۲۶ نیز مانند قبل در بخش اینترنت موبایل با عبارت N/A نمایش داده شد و به عبارت دیگر داده های معتبری در این زمینه وجود نداشت اما میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه مذکور ۲۴.۹۰ مگابیت بر ثانیه ثبت شده بود و کشور در جایگاه ۱۳۷ را در این رده بندی به خود اختصاص داده بود.

امارات و قطر پرسرعت ترین های موبایل

در جدول رده بندی اسپیدتست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در رده نخست امارات متحده عربی با میانه سرعت ۶۷۵.۵۱ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته(جولای) تغییری نکرده است. در رده های دوم تا پنجم نیز به ترتیب قطر(۵۳۵.۹۴ مگابیت برثانیه)، کویت(۳۹۹.۹۲ مگابیت برثانیه)، آلمان(۲۹۱.۹۶ مگابیت برثانیه) و برزیل(۲۷۲.۰۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نیز نسبت به جولای تغییری نکرده است.

در رده ششم کره جنوبی با میانه سرعت ۲۵۰.۵۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله صعود کرده است. اما بحرین با میانه سرعت ۲۴۳.۴۸ مگابیت برثانیه همچنان مانند ماه گذشته میلادی جایگاه خود را در رده هفتم حفظ کرده است.

در دره های هشتم و نهم و دهم نیز به ترتیب عربستان سعودی(۲۲۴.۵۴ مگابیت برثانیه)، ویتنام(۲۱۹.۹۳ مگابیت برثانیه) و بلغارستان(۲۰۳.۱۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند و جایگاه هر کدام نسبت به جولای ۲۰۲۶ میلادی یک پله صعود کرده است.

سنگاپور پر سرعت ترین ارائه دهنده اینترنت ثابت شد

در بخش رده بندی اینترنت ثابت، سنگاپور با میانه سرعت ۴۶۲.۵۰ مگابیت برثانیه در رده نخست قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته میلادی تغییری نکرده است. اما براساس رده بندی اسپید تست این تنها سنگاپور نیست که جایگاه خود در رده بندی را حفظ کرده بلکه امارات متحده عربی(۳۸۲.۴۰ مگابیت برثانیه)، شیلی(۳۶۴.۴۸ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ(۳۶۲.۲۷ مگابیت برثانیه)، فرانسه(۳۳۲.۱۰ مگابیت برثانیه)، ماکائو(۳۲۱.۸۸ مگابیت برثانیه) نیز جایگاه شان نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده و به ترتیب در رده های دوم تا ششم قرار دارند.

آمریکا با میانه سرعت ۳۰۷.۱۶ مگابیت برثانیه و ویتنام با میانه سرعت ۳۰۱.۴۸ مگابیت برثانیه در رده های هفتم و هشتم قرار دارند که جایگاه آمریکا یک پله صعود و ویتنام یک پله نسبت به ماه قبل سقوط کرده است.