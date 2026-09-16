کشف روغن مایع خوراکی قاچاق ۱۰۰ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران قاچاق کالا و ارز در مسیر خوی _مرند به یک دستگاه تریلی مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ، مقدار ۲۴ تن روغن مایع خوراکی قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.