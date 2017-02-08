جزئیات نتایج طرح ارتقای خدمات فرودگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، بهمن باقری افزود: بزرگترین چالش بر سر راه ارتقای خدمات فرودگاهی، میزان نظارت دقیق بر این خدمات است، بنابراین کنترل مدیران فرودگاهی بر ارائه خدمات باید افزایش یابد.

وی اظهار داشت: طی دو سالی که از اجرای طرح ارتقای خدمات فرودگاهی می‌گذرد، برخی فرودگاه‌ها مانند مهرآباد و مشهد در این زمینه پیشرفت زیادی داشته اند و حتی تعدادی از فرودگاه‌ها که ماموریتی در این باره نداشتند، اقدامات خوبی را دراین زمینه انجام داده‌اند.

مدیر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی با اشاره به دوره ای بودن بررسی وضعیت ارائه خدمات فرودگاهی از سوی دفتر نظارت بر کیفیت، افزود: پس از بررسی میزان و کیفیت خدمات ارائه شده، بار دیگر این بررسی توسط کارشناسان دفتر نظارت بر خدمات فرودگاهی انجام می‌شود.

به گفته باقری، دفتر نظارت بر خدمات فرودگاهی بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی و تاکید مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و با محور تکریم حقوق شهروندی در فرودگاه‌ها تشکیل شده است و ASQ (دپارتمان نظارت بر خدمات فرودگاهی) در حقیقت، ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات فرودگاهی از دیدگاه مسافران هوایی است و این بهترین راه سنجش چنین خدماتی در تمامی جهان است.

وی افزود: ASQ اطلاعاتی را درباره اینکه باید در چه مولفه هایی در فرودگاه‌ها سرمایه گذاری کنیم، در اختیار شرکت فرودگاه‌ها قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه باید به فرهنگ و سلایق مردم ساکن در اطراف فرودگاه هم توجه شود.

مدیر دفتر نظارت بر خدمات فرودگاهی، یکی از دلایل ارتقای خدمات فرودگاهی را، جلب نظر ایرلاین‌های خارجی دانست که افزایش ترافیک هوایی عبوری را هم به همراه دارد.