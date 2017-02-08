معیار انقلابی بودن پایبندی به ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیده زرآبادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون رئیس جمهور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: انقلاب اسلامی به عنوان حرکتی ماندگار در سی و هشتمین سال تولدش همچنان با اقتدار به پیش می رود و همه باید در جشنهای آن با شکوه شرکت کنیم.

وی افزود:سیاست‌ دولت کاهش تصدی گری وحرکت به به سمت کوچک شدن است به همین دلیل روند استخدام در ادارات با آهنگ کندی در سال‌های اخیر مواجه بوده در حالی که باید برای اشتغال بیکاران هم فکری کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور انتظار داریم برای جذب نیروهای متخصص و کارشناس که بخشی از آنها نیز بانوان هستند اقدامی اساسی کنند تا شاهد بیکاری این افراد نباشیم.

انقلابی بودن حزبی نیست

وی در ادامه یادآورشد: انقلابی بودن به هیچ وجه مختص یک حزب وجناح خاص نیست وحتی استیفای حقوق مردم باید به دور از امور سیاسی باشد تا وحدت کشور دچار خدشه نشود.

زرآبادی بیان کرد: نباید کسی انقلاب را به نام خود و یا حزبی مصادره کند و ملاک انقلابی بودن فقط پایبندی واقعی به ارزشهای اسلامی و آرمانهای امام راحل است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: مردم در تمامی صحنه های انقلاب در دهه های گذشته نشان دادند پایبند ارزشها، نظام و ولایت هستند و با پشتیبانی خود حافظ نشام شدند و این بار نیز با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن علاقمندی خود به نظام را نشان خواهند داد.

زرآبادی از مردم و مسئولان خواست با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲بهمن برگ زرین دیگری به افتخارات کشور اضافه کنند.