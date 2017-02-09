طرح کاخ سفید برای اعلام اخوان المسلمین به عنوان سازمانی تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مشاوران «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در حال بحث و بررسی پیرامون فرمانی هستند که به موجب آن، گروه «اخوان المسلمین» در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار می گیرد.

گفتنی است که «اخوان المسلمین» یکی از قدیمی ترین و احتمالاً بانفوذترین گروههای اسلام گرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بشمار می رود.

این سازمان سیاسی- اجتماعی با برخورداری از میلیونها پیرو، از چندین دهه پیش خشونت را به طور رسمی کنار گذاشت و در انتخابات ۲۰۱۱ مصر که پس از سقوط حسنی مبارک برگزار شد، به پیروزی رسید. گروههای وابسته به این سازمان اسلام گرا در کشورهایی همچون تونس و ترکیه به نظامهای سیاسی پیوسته اند و «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در برابر فشارها برای گنجاندن این گروه اسلام گرا در زمره سازمانهای تروریستی مقاومت کرد.

اما اکنون برخی از مشاوران «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گروه «اخوان المسلمین» را سالها به منزله یک شاخه افراط گرا می دانند که قصد دارد با نفوذ مخفیانه به درون جامعه آمریکا به ترویج شریعت اسلامی بپردازد.

این در حالی است که اعلام رسمی گروه «اخوان المسلمین» به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی آمریکا، روابط واشنگتن را در منطقه خاورمیانه با آشفتگی و پیچیدگی روبرو می سازد.

رهبران برخی از کشورهای متحد آمریکا- همچون امارات متحده عربی و مصر- که ارتش آن گروه اخوان را در سال ۲۰۱۳ از قدرت برکنار کرد- از ترامپ مصرانه خواسته اند تا برای سرکوب این دشمنان داخلی، آنها را در زمره سازمانهای تروریستی قرار دهد. با این حال،‌ گروه «اخوان المسلمین» همچنان در بخشهایی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان یکی از ارکان جامعه به حیات خود ادامه می دهد.

طبق اظهارات مقامات کنونی و پیشین آمریکا، طرح پیشنهادی برای اعلام این گروه اسلام گرا به عنوان یک سازمان تروریستی با طرحی مشابه علیه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» همراه شده است.

گفتنی است که هم اکنون فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروهای قدس وابسته به آن در فهرست ادعایی «تروریست دولتی آمریکا» قرار دارند؛ اما جمهوریخواهان آمریکا از افزودن «سپاه پاسداران ایران» به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی حمایت کرده اند تا به باور پوچ و واهی خود، از این طریق پیامی به ایران ارسال کنند.

در طرح مذکور، بخش مربوط به [سپاه پاسداران] ایران از حمایت قاطع مقامات کاخ سفید برخوردار است؛ اما به نظر می رسد که روند پیشبرد طرح مربوط به گروه «اخوان المسلمین» طی روزهای اخیر به دلیل بروز مخالفتهایی از جانب مقامات وزارت امور خارجه و همچنین شورای امنیت ملی آمریکا کُند شده است. مخالفان این طرح می گویند که هیچ مبنای حقوقی برای این اقدام وجود ندارد و این طرح می تواند باعث بروز تنش در روابط آمریکا با برخی متحدان خود در منطقه خاورمیانه شود.

برخی از مقامات پیشین آمریکا می گویند که این فرمان قرار بود روز دوشنبه امضاء شود؛ اما اکنون امضای این فرمان دست کم تا هفته آینده به تعویق افتاده است.

لازم به ذکر است که قرار دادن گروه «اخوان المسلمین» در فهرست سازمانهای تروریستی اقداماتی همچون «مسدود کردن دارائیها»، «منع صدور ویزا» و «ممنوعیت تعاملات مالی» مربوط به این گروه اسلام گرا را در پی خواهد داشت.

«تام مالینووسکی» دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما در اینباره گفت: «این اقدام نشان می دهد که آنها [دولت ترامپ] به راه اندازی یک درگیری با ستون پنجم و خیالی مسلمانان در آمریکا بیشتر علاقمند هستند تا حفظ روابط با متحدانمان در حوزه ضد تروریسم همچون ترکیه،‌ اردن،‌ تونس و مراکش و یا حتی مبارزه با تروریسم واقعی».

این در حالی است که «استیو بانون» استراتژیست ارشد کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری ترامپ که ریاست یک وبگاه خبری با نام «بِرِیت بارت» را نیز بر عهده دارد، در سال ۲۰۰۷ گروه اخوان المسلمین را «بنیان تروریسم مدرن» خوانده بود.