شعبه بنیاد ایران شناسی استان ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه ایلام در حاشیه این آیین گفت: این مرکز به منظور انجام پژوهش های اجتماعی و تاریخی مورد استفاده کارشناسان قرار می گیرد.

مسعود شادمان افزود: ایجاد بانک فرهیختگان و مشاهیر استان، بانک اطلاعاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی مراکز و موسسات مرتبط با ایران شناسی، جمع آوری آثار صوتی و تصویری و راه اندازی کتابخانه تخصصی در این بنیاد پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: با وجود آنکه فرصت کوتاهی از پیشنهاد راه اندازی شعبه بنیاد ایران شناسی در استان داده شده ولی با تلاش های صورت گرفته دانشنامه ایلام به تصویب رسیده است.

رئیس بنیاد ایران شناسی ایلام تاکید کرد: کلیت استان در تمامی ابعاد جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی باید در این دانشنامه مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد و تلاش کرده ایم تاریخ استان ایلام را از ابتدای شکل گیری تاکنون در این دانشنامه قرار دهیم.

شادمان اضافه کرد: بنیاد ایران شناسی ایلام دارای قسمت های سالن مطالعه، سه هزار جلد کتاب تخصصی، بانک آرشیو روزنامه اطلاعات از سال ۱۳۰۷ تاکنون بود و بزودی پژوهشکده بنیاد ایران شناسی استان نیز راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: این مرکز به شکل هیات امنایی اداره می شود که رئیس هیئت امنای استاندار است و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرای عضو حقوقی و سه نفر نیز عضو حقیقی آن هستند.