چهاربانده شدن محور هراز با ۱۸ پیمانکار ادامه دارد

عزت‌الله یوسفیان ملأ در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه برای هر ردیف پروژه ملی اعتباری جداگانه تعلق می‌گیرد که اگر در جای دیگر خرج شود خلاف قانون است، ادامه داد: پروژه ملی مترو برقی آمل – رودهن ازنظر زمان‌بندی جلو است و چهاربانده شدن محور هراز ادامه دارد.

یوسفیان ملأ با اشاره به اینکه تملک اراضی کشاورزی این پروژه دو سال طول کشید، افزود: در مسیر این پروژه صدها مالک زمین وجود دارد و برای هر پروژه زمان شروع و پایان مشخص می‌شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مترو آمل - رودهن روزانه دو هزار مسافر را جابجا می‌کند، ادامه داد: این پروژه مختص مردم آمل نیست شاید یک‌صد مسافر آملی جابجا شوند بلکه تمام مردم ایران برای جابجایی می‌توانند از این مترو استفاده کنند.

وی ادامه داد: پیمانکاران در مسیر جاده هراز شبانه‌روز در حال کار هستند، درصورتی‌که پروژه چهار بانده کردن جاده هراز ۱۸ پیمانکار دارد.

یوسفیان ملأ بابیان اینکه از تهران تا مرز بازرگان جاده چهار بانده، تهران به جنوب در بعضی محورها ۸ بانده است، افزود: در سالها قبل برای تردد در مسیر هراز، زمانی خودرو به این سمت حرکت می‌کرد جاده به‌طور کامل قفل می‌شد و حرکتی میسر نبود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها برای یک قطعه ۱۰ کیلومتری در جاده هراز ۹۷ میلیارد تومان هزینه شد، ادامه داد: هیچ وزیری این پروژه را قبول نمی‌کرد فقط آخوندی وزیر راه قبول کرد تا این پروژه انجام شود، به‌طوری‌که با این مقدار اعتبار می‌توان صدها کیلومتر بیابان را چهار بانده کرد.

یوسفیان ملأ بابیان اینکه در جاده هراز چهار پروژه، چهار بانده کردن، سد هراز، مترو آمل – رودهن، خط لوله گاز از شهرری به منطقه کوهستانی لاریجان راداریم، افزود: برای این چهار پروژه ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد، تمامی سدهای استان مازندران، ۸ درصد آب استان را تأمین می‌کنند، اما سد هراز به‌تنهایی ۲۷ درصد آب استان را تأمین می‌کند.

یوسفیان ملأ گفت: هر درآمدی برای کشور حاصل شود ۱۰ درصد آن به پروژه جاده هراز اختصاص می یابد.