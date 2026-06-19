قدمت جاده بالادست سد هزار ۲۵ ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیپور شامگاه جمعه پس از بازدید از پروژه جاده بالادست هراز و در جمع خبرنگاران با اشاره به ترافیک سنگین محور هراز اظهار کرد: امروز، ۲۹ خردادماه، مردم منطقه لاریجان و روستاهای بالادست برای بازگشت به منازل خود ساعتها در ترافیک گرفتار هستند؛ مشکلی که بیش از ۲۵ سال است به دلیل یک گره ترافیکی و تکمیل نشدن پل و مسیر جایگزین ادامه دارد.
وی با بیان اینکه اجرای سد هراز بدون آمادهسازی جاده بالادست موجب بروز مشکلات فراوان برای مردم شده است، افزود: در حالی که ابتدا باید مسیر جایگزین تکمیل میشد، منابع مالی به سمت احداث سد هدایت شد و امروز مردم هزینه این تصمیم را با ساعتها معطلی در ترافیک پرداخت میکنند.
حاجیپور با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه سد هراز تصریح کرد: احداث سد از پروژههای مهم استان است، اما در کنار آن جاده بالادست نیز باید هرچه سریعتر تکمیل شود تا مردم بیش از این متحمل سختی نشوند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تأمین اعتبارات این پروژه گفت: وزیر نیرو وعده تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار را داده بود، اما تاکنون تنها حدود ۵۶ تا ۵۸ میلیارد تومان تخصیص یافته و این میزان پاسخگوی نیاز پروژه نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع پسماند منطقه اظهار داشت: به صراحت اعلام میکنم تا زمانی که وضعیت پسماند این منطقه تعیین تکلیف نشود، آبگیری سد هراز انجام نخواهد شد و این مطالبه مردم و مسئولان شهرستان است.
حاجیپور درباره آخرین وضعیت جاده بالادست هراز نیز گفت: عملیات اجرایی این مسیر اکنون بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بتنریزی بخش عمده پروژه به پایان رسیده است. تنها اجرای گاردریل، جانپناهها، آسفالت و برخی اصلاحات مسیر باقی مانده که در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از این مسیر، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی ورودی و خروجی شهرستان آمل کاهش یافته و ساکنان منطقه لاریجان و مسافران محور هراز با سهولت بیشتری تردد کنند.
نماینده مردم آمل در پایان با اشاره به پیگیریهای انجام شده از سوی مجلس، وزارت نیرو و استانداری مازندران خاطرنشان کرد: تأمین اعتبارات پروژه از محل بودجههای ملی، استانی، ماده ۵۶، مولدسازی و سایر ظرفیتهای قانونی در حال پیگیری است و با حمایت وزیر نیرو و مسئولان استانی، روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال میشود.
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