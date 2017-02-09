  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

تیم توسعه وسط راه به قزوین برگشت؛

تصمیم جنجالی تیم لیگ برتری و واکنش سازمان لیگ فوتسال

تصمیم جنجالی تیم لیگ برتری و واکنش سازمان لیگ فوتسال

تصمیم جنجالی تیم طرح و توسعه قزوین برای عدم شرکت در مسابقه مقابل دبیری تبریز در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال، واکنش سازمان لیگ فوتسال را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که کمیته انضباطی نتیجه دیدار دانشگاه آزاد با یاسین پیشرو قم را با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم یاسین پیشرو اعلام کرد. علت این رای، استفاده تیم یاسین از یک بازیکن غیر مجاز و اعتراض دانشگاه به این موضوع عنوان شد.

این رای با انتقاد مسئولان تیم طرح و توسعه قزوین که در انتهای جدول با تیم دانشگاه برای سقوط نکردن به لیگ دسته اول می جنگد، مواجه شد و حتی یک اقدام جنجالی را در پی داشت. سرپرست تیم طرح و توسعه با انتقاد از سازمان لیگ فوتسال، اعلام کرد که این تیم در اعتراض به حکم صادر شده برای بازی با دبیری به تبریز نمی رود و به قزوین بر می گردد.

طرح و توسعه امروز باید طبق برنامه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در تبریز به مصاف تیم دبیری برود.

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال در واکنش به این اقدام تیم طرح و توسعه و بازگشت این تیم به قزوین، به خبرنگار مهر، گفت: من از این موضوع بی اطلاعم. رای را کمیته انضباطی صادر کرده و ما در آن ذی نفع نیستیم. بنده شب گذشته هم با سرپرست تیم توسعه صحبت کردم و گفتم باید در این خصوص از حسن زاده رئیس کمیته انضباطی سئوال کنند. خود ما تا روز گذشته از این رای اطلاعی نداشتیم.

دبیر سازمان لیگ فوتسال درباره اینکه گفته می شود اراده ای برای ماندن تیم دانشگاه آزاد در لیگ برتر فوتسال وجود دارد، گفت: اصلا چنین چیزی نیست. برای ما هیچ فرقی ندارد. آنها همه تیم های ما هستند و با دید یکسان به آنه انگاه می کنیم. همانطور که گفتم خود ما هم تا روز گذشته از این رای بی خبر بودیم.

کد مطلب 3902018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها