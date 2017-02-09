تصمیم جنجالی تیم لیگ برتری و واکنش سازمان لیگ فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که کمیته انضباطی نتیجه دیدار دانشگاه آزاد با یاسین پیشرو قم را با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم یاسین پیشرو اعلام کرد. علت این رای، استفاده تیم یاسین از یک بازیکن غیر مجاز و اعتراض دانشگاه به این موضوع عنوان شد.

این رای با انتقاد مسئولان تیم طرح و توسعه قزوین که در انتهای جدول با تیم دانشگاه برای سقوط نکردن به لیگ دسته اول می جنگد، مواجه شد و حتی یک اقدام جنجالی را در پی داشت. سرپرست تیم طرح و توسعه با انتقاد از سازمان لیگ فوتسال، اعلام کرد که این تیم در اعتراض به حکم صادر شده برای بازی با دبیری به تبریز نمی رود و به قزوین بر می گردد.

طرح و توسعه امروز باید طبق برنامه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در تبریز به مصاف تیم دبیری برود.

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال در واکنش به این اقدام تیم طرح و توسعه و بازگشت این تیم به قزوین، به خبرنگار مهر، گفت: من از این موضوع بی اطلاعم. رای را کمیته انضباطی صادر کرده و ما در آن ذی نفع نیستیم. بنده شب گذشته هم با سرپرست تیم توسعه صحبت کردم و گفتم باید در این خصوص از حسن زاده رئیس کمیته انضباطی سئوال کنند. خود ما تا روز گذشته از این رای اطلاعی نداشتیم.

دبیر سازمان لیگ فوتسال درباره اینکه گفته می شود اراده ای برای ماندن تیم دانشگاه آزاد در لیگ برتر فوتسال وجود دارد، گفت: اصلا چنین چیزی نیست. برای ما هیچ فرقی ندارد. آنها همه تیم های ما هستند و با دید یکسان به آنه انگاه می کنیم. همانطور که گفتم خود ما هم تا روز گذشته از این رای بی خبر بودیم.