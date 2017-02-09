دهه فجر امسال ۱۲۰ طرح ورزشی در سراسر کشور بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر ظهر پنجشنبه در بازدید از ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری و استخر سرپوشیده «الغدیر» ملایر به وجود ۴۳۰۰ طرح ورزشی نیمه تمام در کشور اشاره کرد و بابیان اینکه پروژه ها در حال تکمیل است، گفت: دهه فجر امسال ۱۲۰ طرح ورزشی در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مبنای اقدامات دولت تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی است، عنوان کرد: در این دولت تنها استادیوم سرپوشیده کشتی شهر جویبار کلنگ زنی شد.

مدبر با تاکید بر اینکه سال آینده با بهبود بودجه وزارت ورزش و جوانان، سال بسیار خوبی برای وزارت ورزش و جوانان خواهد بود، عنوان کرد: سال آینده ورزشگاه ۵۰ هزار نفری میانرود شیراز، ورزشگاه های ۱۵ هزار نفری بیرجند، بجنورد و ارومیه، سالن های ۶ هزار نفری و ورزشگاه های پنج هزار نفری به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بهره برداری از این طرح های ورزشی را مستلزم تخصیص اعتبارات دانست و گفت: اگر بودجه به موقع اختصاص پیدا کند، شاهد تکمیل و تحویل طرح های نیمه تمام ورزشی در کشور خواهیم بود.

وی بااشاره به اینکه در حال حاضر طرح هایی با پیشرفت فیزیکی پایین تر از ۱۰ درصد متوقف است تا پس از تکمیل طرح های با پیشرفت بالا، این طرح ها نیز تامین اعتبار شده و به اتمام برسد، در خصوص ۲ طرح ورزشی ملایر گفت: ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری و استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی «الغدیر» نیاز به ترزیق مالی مناسب دارد که با تخصیص به موقع، نیمه نخست سال آینده استخر و فاز نخست ورزشگاه به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با اشاره به وجود مشکل مالی در اجرای طرح ها، گفت: عملیات اجرایی استخر سرپوشیده الغدیر ملایر از سال ۸۶ به مساحت یک هزارو ۴۲۰ مترمربع آغاز شده که برای تکمیل نیاز به ۱۳ میلیارد ریال اعتبار دارد.