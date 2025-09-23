تجهیز ۱۱ سالن ورزشی گچساران به سیستم سرمایشی

مجید پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ظرفیت ورزشگاه تختی به ۵ هزار نفر خبر داد و افزود: با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان گچساران در مجلس، کار نوسازی و بهسازی، تعمیر و تجهیز ورزشگاه تختی شهرستان آغاز شده است.

وی اظهار کرد: طراحی این ورزشگاه با رویکردی مبتنی بر استانداردهای فیفا و AFC انجام می‌شود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای ورزشی شهرستان، به‌عنوان المانی فرهنگی و اجتماعی، هویت شهری گچساران را تقویت کرده و به‌ویژه در خدمت تیم نفت گچساران در لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار گیرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: پس از جمع‌بندی نهایی نظرات مشاور، مناقصه این پروژه تا نیمه آبان‌ماه برگزار و پیمانکار مشخص خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری نخستین استخر تخصصی بانوان در گچساران در هفته دولت خبر داد و گفت: این مجموعه با حمایت وزارت نفت و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی این وزارتخانه به بهره‌برداری رسید.

پارسایی با اشاره به تجهیز سالن‌های ورزشی شهرستان تصریح کرد: تمامی اماکن ورزشی گچساران به سیستم سرمایشی مجهز می‌شوند تا فضایی استاندارد و مناسب برای خانواده‌ها و ورزشکاران فراهم شود.

وی درباره تعطیلی استخر شهدای این شهرستان ابراز کرد: به دلیل مشکلات ناشی از دوران کرونا و عدم مدیریت درست بخشی از این اماکن آسیب دید اما با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ و جذب سرمایه‌گذار، بازسازی و بهره‌برداری دوباره آنها در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد فرصت برابر برای خانواده‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای رشد و پرورش قهرمانان ورزشی در شهرستان گچساران است