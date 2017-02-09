انقلاب اسلامی محتوای راهبردی و نقشه راه ملتهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اکبری رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی در همایش هم اندیشی میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با شعار «بیداری اسلامی طلیعه تمدن نوین اسلامی» گفت: در این همایش بیش از ۵۰۰ تن از شخصیت های جهان از کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، بوسنی، کشورهای اروپایی، آفریقا و دیگر نقاط جهان حضور دارند.

وی در ادامه با تبریک سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید کرد: بی تردید آنچه امروز در منطقه و جهان رخ می دهد تاثیرپذیرفته از اندیشه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ایران است که دربردارنده محتوای راهبردی و نقشه راه برای ترسیم افق درخشان ملت های اسلامی است.

اکبری همچنین با اشاره به دستاوردهای محور مقاومت اسلامی در منطقه گفت: همه اندیشمندان واقعی و مستقل جهان اسلام به این باور رسیده اند که پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک الگوی جدیدی را ارائه داد که به آموزه های اسلامی و خودباوری امت اسلامی تکیه دارد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی ادامه داد: ادبیات سیاسی جهان و گروههای مقاومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به طور کلی دگرگون شد و امروز منطقه و جهان تمامی هژمون سیاسی غرب و رژیم صهیونیستی را تغییر داده و یک توازن سیاسی - نظامی جدید در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده است.