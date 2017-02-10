برندسازی در صنایع دستی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که دوشنبه، ۲۵ بهمن ماه در سالن جلسات معاونت صنایع دستی برگزار میشود، زینب شفیعی دکتری جامعهشناسی اقتصادی، درباره برندسازی صحبت میکند.
به گفته این جامعهشناس، آنچه ما امروز در بخش صنایعدستی شاهد آن هستیم با دوره پیش از آن بسیار متفاوت است. صنایع دستی به صورت سنتی همواره وجود داشته و بخشی هر چند کوچک از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به صورت سنتی فروشگاه هایی در سطح شهر صنایعدستی را توزیع می کرده اند که این کالاها بیشتر جنبه تزئینی، غیرکاربردی در زندگی روزمره و کارکرد سوغاتی و توریستی داشته است. این صنایعدستی سنتی غالبا فاقد لگو، مارک، واترمارک، عکسهای تبلیغاتی، نام تولید کننده و یا خالق اثر هستند و ما هیچ اطلاعی از خالق این اثر هنری نداریم که چه کسی است؟ کجاست؟ به چه کاری مشغول است؟ و به عنوان خریدار هیچ گونه تعاملی با خالق اثر نداشته و نخواهیم داشت.
شفیعی که در این نشست به پروژه برندسازی در صنایعدستی مدرن می پردازد به نقش شبکههای اجتماعی اشاره و بیان کرد: در مقابل صنایع دستی به شکل کلاسیک آن، ما شاهد ظهور برندهای صنایع دستی مدرن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی تا به امروز هستیم. فعالیت این برندها در شبکههای اجتماعی آغاز شده است. تعداد محدودی از برندها در ابتدا از امکانات شبکههای اجتماعی برای شروع یک کسب و کار خانگی کم هزینه و حتی بیهزینه و دیده و شناخته شدن توسط شبکه مخاطبان استفاده می کنند و به تبلیغ و بازاریابی محصولات خودشان میپردازند. بعدها با رونق گرفتن کسب و کار و شهرت این پرچم داران اولیه که عمدتا خانم هایی در طیف سنی ۲۰ تا ۳۵ سال و فارغ التحصیل رشتههای هنری هستند، دیگر فارغ التحصیلان رشته های هنری هم تشویق می شوند که به این کسب و کارهای بپیوندند.
علاقمندان برای حضور در این نشست میتوانند دوشنبه ۲۵ آبانماه راس ساعث ۱۴ به سالن جلسات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراجعه کنند.
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