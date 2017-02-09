  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

رئیس سیا وارد ترکیه شد

رئیس سیا وارد ترکیه شد

رئیس جدید سیا برای گفتگو با مقامات ترکیه درباره سوریه و عملیات برای بازپس گیری شهر رقه در شمال شرق این کشور وارد آنکارا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میامی هرالد، «مایک پمپئو» رئیس جدید سازمان ااطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای گفتگو با مقامات ترکیه درباره جنگ علیه داعش در سوریه و عراق وارد آنکارا شد.

وی که از زمان تصدی این پست در اولین سفر خارجی خود به سر می برد در این سفر با همتای ترکیه ای خود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیار خواهد کرد.

به گفته یک مقام آگاه که نامش فاش نشده است، دو طرف در این دیدارها درباره عملیات برای بازپس گیری شهر رقه گفتگو خواهند کرد.

همچنین گفته شده است ترکیه در دیدار رئیس سیا از این کشور مسئله استرداد فتح الله گولن و توقف همکاری آمریکا با شبه نظامیان کرد سوری را مطرح خواهد کرد.

کد مطلب 3902393
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها