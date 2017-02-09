رئیس سیا وارد ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میامی هرالد، «مایک پمپئو» رئیس جدید سازمان ااطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای گفتگو با مقامات ترکیه درباره جنگ علیه داعش در سوریه و عراق وارد آنکارا شد.

وی که از زمان تصدی این پست در اولین سفر خارجی خود به سر می برد در این سفر با همتای ترکیه ای خود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیار خواهد کرد.

به گفته یک مقام آگاه که نامش فاش نشده است، دو طرف در این دیدارها درباره عملیات برای بازپس گیری شهر رقه گفتگو خواهند کرد.

همچنین گفته شده است ترکیه در دیدار رئیس سیا از این کشور مسئله استرداد فتح الله گولن و توقف همکاری آمریکا با شبه نظامیان کرد سوری را مطرح خواهد کرد.