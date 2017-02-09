استقبال ۶۷ نفری تماشاگران از بازی/ اعتراض شدید کمالوند به داور

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه بنیان دیزل آغاز شد. هوای تبریز بسیار سرد است و هوا نیز برفی است. طبق روال بازی های گذشته استقبال خوبی از این بازی نشده است و تعداد انگشت شماری در ورزشگاه حاضر هستند.

طبق گفته گوینده ورزشگاه ۶۷ نفر تماشاگر از این بازی دیدن می کردند.

بعداز اعلام پنالتی به سود سایپا توسط بنیادی فر داور این دیدار، فراز کمالوند سرمربی تیم گسترش فولاد به شدت به عملکرد وی معترض بود. در این صحنه بابک حاتمی نیز کارت قرمز مستقیم گرفت و از زمین بازی اخراج شد.

مسعود ابراهیم زاده، بازیکن گسترش فولاد در دقیقه ۶۰ دیدار تیمش مقابل سایپا موفق شد از روی یک ارسال در درون محوطه جریمه گل تساوی بخش تیمش را وارد دروازه سایپا کند. حامد لک دروازه بان سایپا چهار بازی بود که گل نخورده بود ولی در این بازی دروازه خود را باز شده دید.

تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه به قدری کم و شدت صدا نیز اندک بود که سر و صدای سرمربی های دو تیم که با بازیکنانشان حرف می زدند از طریق گیرنده های تلویزیونی به خوبی قابل شنیدن بود.

فراز کمالوند سرمربی تیم تبریزی که محبوبیت خوبی در تبریز دارد چندین بار توسط همین اندک تماشاگران تشویق شد.