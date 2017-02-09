شکست بدی را در تبریز متحمل شدیم/ امروز عصبی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی گسترش فولاد و سایپا گفت: بازی سخت و سنگینی برگزار شد و ما نتوانستیم خوب کار کنیم و درحالیکه یک بر صفر جلو بودیم و حریف نیز ۱۰ نفره بود ولی درنهایت شکست خوردیم، باید این نتیجه را جبران کنیم.

وی سپس با بیان اینکه شایسته این شکست نبودیم، گفت: بازیکنانم اشتباهات زیادی داشتند که باعث خوردن دو گل شد و اواخر بازی هم ممکن بود بیشتر بخوریم.

فرکی سپس با اشاره به اینکه بعد از گل اول مهاجم ما موقعیت ۱۰۰ درصدی را از دست داد، ادامه داد: اگر آن توپ گل می شد شرایط به کل عوض می شد.

سرمربی سایپا در خصوص عملکرد داور نیز گفت: کاش داور پنالتی برای ما نمی گرفت و بازیکن حریف را نیز اخراج نمی کرد، بعداز این اخراج شرایط تیم ما تغییر کرد، البته در مورد عملکرد داور نظری ندارم و به کارشناسان می سپارم.

وی سپس افزود: امروز هم ما بد بودیم و هم جو بازی تاثیرگذار بود. بخشی اشتباه خودمان و بخشی هم جو بازی بود. باید این نتیجه را جبران کنیم.

فرکی ادامه داد: امروز عصبی بودیم و خوب کار نکردیم، اشتباهات زیادی داشتیم و نتوانستیم بازی را کنترل کنیم.